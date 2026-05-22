Guerra por la plaza: balaceras paralizan Queréndaro y Zinapécuaro

Momentos de terror vivieron habitantes de la región oriente de Michoacán, tras registrarse un intenso enfrentamiento entre civiles armados que se prolongó por varios minutos.

Las detonaciones iniciaron en la comunidad de El Calvario, perteneciente al municipio de Queréndaro, pero la violencia se extendió rápidamente hacia la zona de Zinapécuaro, donde el estruendo de las armas de grueso calibre obligó a las familias a refugiarse en sus viviendas.

Desde el interior de sus hogares, los ciudadanos captaron en video la magnitud de la refriega entre los grupos en pugna por la plaza.

Tras el intercambio de disparos, los presuntos delincuentes emprendieron la huida. En su escape, despojaron a un automovilista de su unidad para posteriormente incendiarla sobre la carretera Zinapécuaro–Álvaro Obregón, a la altura de la comunidad de Francisco Villa.

Un grupo de civiles armados emboscó a elementos de la Guardia Civil en la colonia La Estancia de Amezcua, en Zamora. Especial

Pese a la magnitud del operativo policiaco y militar, las autoridades confirmaron que el saldo fue de únicamente daños materiales, sin reporte de personas fallecidas o lesionadas derivadas de estos hechos.

EMBOSCADA A POLICÍAS

En Zamora, Michoacán, un grupo de civiles armados emboscó a elementos de la Guardia Civil, con saldo de seis policías resultaron lesionados.

Versiones de testigos señalan que cuando los policías realizaban un recorrido de rutina fueron atacados a balazos en la colonia conocida como La Estancia de Amezcua.

Los agentes intentaron repeler la agresión, pero fueron superados en fuerza armada. En el lugar de los hechos, seis agentes resultaron con heridas en diversas partes del cuerpo.

Los agresores aprovecharon para darse a la fuga, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Conductores encontraron "ponchallantas" sobre la vialidad Villamar-Cotija. Especial

Minutos más tarde, en la misma zona del estado, sobre la carretera Jacona-Jiquilpan, sujetos armados despojaron de sus vehículos a varios transportistas.

Otra de las carreteras que reportan bloqueos es la vialidad Villamar-Cotija; en un largo trayecto, sobre el pavimento se han ubicado ponchallantas.