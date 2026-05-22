Dejan a niño encerrado en un auto en NL para irse a trabajar

Un menor de cinco años que permanecía encerrado en un vehículo en el estacionamiento de un centro comercial mientras sus papás laboraban fue rescatado por elementos de la policía municipal de Guadalupe, Nuevo León.

Los policías se movilizaron al lugar de los hechos cuando recibieron información de un reporte al C4 sobre un menor de edad que estaba solo dentro de un automóvil.

Los sucesos se registraron en la Plaza Arcadia, ubicada sobre la avenida Eloy Cavazos y Camino Real, en la colonia Camino Real.

Al arribo de los oficiales encontraron al niño al interior de un vehículo Kia Óptima en color negro que ya era auxiliado por personal de seguridad privada de la plaza.

El niño fue atendido por policías y trasladado a las instalaciones del DIF Monarcas. Especial

Los policías encontraron al infante dentro de un coche color negro. Especial

Los padres del menor arribaron al sitio y mencionaron que habían dejado al niño dentro del automóvil por un lapso de dos horas porque no tenían con quien dejarlo mientras acudían a trabajar.

Ante la situación, los oficiales procedieron a la detención de Héctor Hugo “N”, de 38 años, así como Saira Nallely, de 37 años.

El niño fue trasladado a las instalaciones del DIF Monarcas por policías de Protección a la Mujer, y quedó a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León.

Por su parte, los padres fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de abandono de persona.