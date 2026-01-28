Hombres que impulsan la salud y el liderazgo femenino

En un momento en el que la conversación sobre equidad no es sólo un discurso, el sector salud comienza a mostrar cómo la inclusión también se construye desde el liderazgo.

La nueva temporada de He For She in Health pone el foco en el papel que los hombres pueden asumir como aliados estratégicos en la salud femenina, visibilizando iniciativas que buscan generar impacto real en la vida de las mujeres, tanto dentro como fuera de las organizaciones.

En este tenor, Cristian Von Schulz-Hausmann, Director General de Grupo Merck México, comparte su experiencia liderando iniciativas de equidad, inclusión y diversidad en el sector.

En charla con Juana Ramírez, Cristian comentó que Merck es una empresa donde se encuentran muchas mujeres liderando diversas áreas, lo que hace que tengan todas las posibilidades para desarrollarse profesionalmente y una visión más completa de lo que sucede en el exterior.

Los objetivos de Merck van más allá: la compañía impulsa varios proyectos enfocados principalmente en equidad, inclusión, y salud en las mujeres.

Merck y su compromiso con el género femenino

“Mi pensamiento es que si alguien realmente quiere trascender, tiene que transformar la sociedad en donde opera y una empresa no puede solamente mirar hacia adentro”, destacó Cristian.

Uno de los proyectos, dijo, tiene que ver con las mujeres y las comunidades indígenas, cuyo objetivo es impulsarlas a adquirir nuevos conocimientos, para luego aplicarlos en sus comunidades.

La importancia de la salud de las mujeres

En este episodio también se abordó la importancia de la salud femenina, hablando sobre una de las enfermedades que más afecta a las mujeres: el hipotiroidismo.

“Hay un gran desafío en la salud pública para poder mostrar que esto es una enfermedad, que tiene su cura, que necesita un diagnóstico, que tiene sus síntomas y que hay que conocerlos”, señaló Cristian.

Al poner sobre la mesa este tema, buscan que exista un entendimiento, ya que durante mucho tiempo la enfermedad cardiovascular de la mujer no fue tomada tan en cuenta.

En este sentido, Cristian compartió que han desarrollado terapias innovadoras para este tipo de enfermedades, las cuales han servido para conectar mucho más con la salud femenina, tanto en un entorno laboral como social.

Es claro que, Cristian Von Schulz-Hausmann, Director General de Grupo Merck México, no sólo se preocupa, sino se ocupa, junto con su compañía de la inclusión y la salud femenina en donde le dan esa importancia a la mujer como una nueva líder en cualquier actividad que quiera desempeñar.

Esto y más en el primer episodio de la temporada He For She in Health, de Medicina con M de Mujer, un podcast de Juana Ramírez.