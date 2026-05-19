Hipertensión arterial en adultos mayores: prevención y control oportuno

La hipertensión afecta 1 de cada 3 adultos.

Según la OMS, en 2024 1.400 millones de adultos de entre 30 y 79 años en todo el mundo padecían hipertensión.

Ciudad de México, mayo 2026. La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica no transmisible que representa un importante desafío de salud pública. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta condición afecta a 1 de cada 3 adultos, muchas veces sin presentar síntomas hasta etapas avanzadas.

El Instituto Nacional de Salud Pública señala que diversos factores contribuyen al desarrollo y a las complicaciones de esta enfermedad, entre los que destacan la ingesta elevada de sodio, el sobrepeso u obesidad, el sedentarismo, así como el consumo excesivo de alcohol y tabaco, además de la falta de apego a tratamientos farmacológicos. Cuando no es diagnosticada y tratada oportunamente, la hipertensión arterial puede derivar en complicaciones graves como enfermedades cardiovasculares, eventos cerebrovasculares y daño renal.

Entre los principales factores de riesgo para desarrollar hipertensión arterial se encuentran la edad avanzada, la predisposición genética, el sobrepeso u obesidad, la inactividad física, una dieta alta en sal y el consumo excesivo de alcohol. Frente a este panorama, la detección oportuna es fundamental, por lo que se recomienda medir la presión arterial al menos una vez al año, especialmente en personas con factores de riesgo, así como acudir a chequeos médicos periódicos.

Excélsior

“Adoptar hábitos de vida saludables es clave para su prevención y control. Se sugiere mantener una alimentación con bajo contenido de sodio y rica en alimentos frescos como vegetales, granos enteros y lácteos descremados, además de realizar al menos 30 minutos de actividad física diaria”, mencionó el Dr. Carlos Villalvazo, vocero oficial de PiSA Farmacéutica.

Aunque en muchos casos no presenta síntomas, cuando la presión arterial alcanza niveles muy altos (igual o superiores a 180/120 mmHg), pueden manifestarse señales de alerta como dolor de cabeza intenso, dolor en el pecho, mareo, dificultad para respirar, náuseas, vómito, alteraciones visuales, ansiedad, confusión, zumbido en los oídos, hemorragias nasales y ritmo cardíaco irregular, por lo que es fundamental buscar atención médica inmediata.

Para reducir el riesgo de hipertensión arterial, también es importante gestionar el estrés, monitorear regularmente la presión arterial, seguir el tratamiento indicado por profesionales de la salud, controlar otras afecciones médicas y disminuir la exposición a la contaminación ambiental.

“El monitoreo constante y el apego al tratamiento indicado por profesionales de la salud son fundamentales para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes con hipertensión arterial”, añadió el experto.