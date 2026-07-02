Hidalgo registra cuatro casos de dengue y refuerza vigilancia por temporada de lluvias

Hidalgo reporta cuatro casos confirmados de dengue en lo que va de 2026, de acuerdo con el más reciente corte de la semana epidemiológica 23, sin que hasta el momento se registren defunciones asociadas con la enfermedad.

Los casos se distribuyen en los municipios de Huejutla, San Felipe Orizatlán y Yahualica, considerados entre las zonas con condiciones propicias para la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus.

Ante el inicio de la temporada de lluvias, las autoridades de salud reforzaron las acciones de vigilancia y control del vector para reducir el riesgo de nuevos contagios. Las labores incluyen control larvario en más de 427 mil viviendas, nebulización en más de 77 mil hogares, así como inspecciones entomológicas y rociados focalizados e intradomiciliarios.

El sector salud también llamó a la población a eliminar criaderos potenciales del mosquito, evitando la acumulación de agua en recipientes, llantas, cubetas y otros objetos, además de mantener limpios patios y azoteas y facilitar el trabajo de las brigadas sanitarias.

Las cifras epidemiológicas muestran una disminución respecto del año anterior. En el mismo periodo de 2025 se confirmaron 35 casos de dengue en la entidad, mientras que este año el registro es de cuatro, lo que representa una reducción de 88.5 por ciento.