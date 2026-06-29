Aumentan a 2 mil 703 los casos de dengue en México

Actualmente sólo cuatro entidades en el país están libres de contagios de dengue. Se trata de Colima, Ciudad de México, Tlaxcala y Zacatecas.

Por tanto, distribuidos en 26 estados, actualmente se registran 2 mil 703 casos de esta enfermedad viral.

Al corte del 22 de junio, el 78 % de las personas que se contagiaron se concentró en cinco estados, de acuerdo al Panorama epidemiológico del dengue publicado por la Secretaría de Salud.

Con 755 contagios, Sonora encabezó la lista.

Le siguieron:

Sinaloa con 409

Tabasco con 401

Veracruz con 387

Baja California Sur con 162

De los dos mil 703 pacientes confirmados, mil 542 fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave.

En general, el 53 % de los casos han sido diagnosticados en mujeres. Frente al 47% que se reportaron en hombres, informó la dependencia federal.

MUERTES POR DENGUE

En su informe, la autoridad sanitaria explicó que hasta la semana epidemiológica número 24, no se han notificado más muertes a consecuencia de esta enfermedad viral.

Por lo anterior, la cifra total hasta junio, se ubicó en cuatro decesos, con lo que se determinó una letalidad de 0.26 % en las entidades afectadas.

Cada una de las cuatro defunciones ocurrieron en Tabasco, Veracruz, Michoacán y Oaxaca.

LLAMAN A TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS PARA COMBATIR EL DENGUE

Frente a la época de lluvias, la Secretaría de Salud exhortó a la población que vive en las entidades donde hay casos de dengue a retirar basura y cacharros que acumulan agua para impedir la generación de criaderos del mosquito aedes aegypti que transmite el virus.

Enfatizó que la participación ciudadana es fundamental en el combate al dengue que ya está presente en 26 entidades.

Para evitar las picaduras de mosquitos, la autoridad sanitaria señaló que se pueden utilizar repelentes, playeras o camisas de manga larga y pantalones largos, así como mosquiteros instalados en las ventanas y accesos de las viviendas.