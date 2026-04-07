Hidalgo acumula 20 casos de sarampión; 183 permanecen en estudio

Hidalgo suma 20 casos confirmados de sarampión, según el informe más reciente de la Secretaría de Salud federal, el cual da cuenta de la situación epidemiológica de esta enfermedad en el país.

De acuerdo con los datos oficiales, 19 contagios fueron confirmados durante 2026, mientras que uno adicional corresponde a un caso detectado a finales de 2025.

Las cifras reflejan un incremento en la identificación de casos en los primeros meses del año.

Asimismo, se informó que 183 casos se encuentran clasificados como sospechosos y continúan bajo análisis para determinar si cumplen con los criterios de confirmación.

A pesar de estos registros, Hidalgo se mantiene entre las entidades con menor número de casos a nivel nacional, conforme al reporte federal.

Las autoridades de salud señalaron la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica y reiteraron el llamado a la población a completar los esquemas de vacunación, principalmente en menores de edad.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede prevenirse mediante la vacunación, por lo que las medidas de control y prevención continúan siendo relevantes para limitar su propagación.

Síntomas del sarampión

La enfermedad comienza con síntomas que suelen confundirse con los de un resfriado o una gripe, pero presenta señales distintivas.

Los síntomas iniciales aparecen entre 8 y 12 días después de la infección e incluyen:

Fiebre alta, que puede durar de 4 a 7 días.

Secreción nasal.

Tos.

Ojos rojos y llorosos (conjuntivitis).

Así como pequeñas manchas blancas en la parte interna de las mejillas, conocidas como manchas de Koplik.

Una vez que se presentan los síntomas, surge el sarpullido característico del sarampión, que suele empezar en la línea del cabello y el rostro, para luego extenderse al resto del cuerpo, incluidas manos y pies, en un lapso aproximado de tres días, según la Organización Panamericana de la Salud.

Este sarpullido puede durar entre 5 y 6 días y puede ir seguido de descamación de la piel.

Aunque la mayoría de las personas se recuperan en 2 o 3 semanas, el sarampión puede provocar complicaciones graves e incluso la muerte, sobre todo en niños pequeños, adultos mayores de 20 años, mujeres embarazadas y personas con el sistema inmune debilitado.

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JCS