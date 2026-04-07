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Avanzan casos de dengue en Oaxaca: un fallecido y dos graves hospitalizados

De acuerdo con los SSO hasta la semana epidemiológica 12, Oaxaca y Veracruz son los únicos estados con defunciones por esta enfermedad en el país.

Por: Patricia Briseño

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Fotos: Servicios de Salud de Oaxaca

Oaxaca registra 12 casos activos por dengue y un fallecido por la misma causa, informó los Servicios de Salud del estado (SSO). El fallecido  fue un niño de seis años de Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec, quien presentó dengue grave, este deceso fue confirmado en marzo pasado.

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Asimismo, un segundo deceso está  pendiente de análisis de laboratorio para determinar si eventualmente podría  relacionarse con el padecimiento infeccioso transmitido por el mosquito hembra (Aedes aegypti). De acuerdo con los SSO hasta la semana epidemiológica 12, Oaxaca y Veracruz son los únicos estados con defunciones por esta enfermedad en el país.

Respecto a los casos confirmados, Oaxaca suma 12: siete con signos de alarma, dos graves y tres no graves, distribuidos en municipios como San Andrés Huayápam, San José Chiltepec, Asunción Nochixtlán y San Juan Guichicovi. Los serotipos identificados son el 2 y el 3. Los dos pacientes  graves, reciben atención hospitalaria.

Además, se registran casi  400 casos probables, pacientes con síntomas aún pendientes de confirmación por laboratorio. Las autoridades reiteraron la importancia de eliminar criaderos de mosquitos y mantener libres de agua recipientes y objetos que favorezcan la reproducción del vector, como medidas clave de prevención.

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