Ballenas ganan suspensión definitiva a Proyecto Saguaro en Golfo de California

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Las Ballenas del Golfo de California obtuvieron una suspensión definitiva que impide el ingreso de buques a sus aguas, vinculados al Proyecto Saguaro, diseñado para exportar más de 15 millones de toneladas anuales de gas hacia el continente asiático.

La medida cautelar ordena detener el tránsito de estas embarcaciones de más de 300 metros de longitud hasta que se emita una sentencia final, marcando un precedente histórico en la defensa de la biodiversidad marina.

Nuestro Futuro A.C. celebró este avance, que convierte temporalmente al Golfo de California en una zona libre de la industria gasera de exportación y abre la discusión sobre declarar este ecosistema como “Hábitat Crítico”.

Entre los más de 10 juicios de amparo que tienen detenida la construcción de la llamada Planta de Licuefacción de Gas Natural Licuado (GNL) “Proyecto Saguaro”, destaca la demanda interpuesta por las Ballenas como quejosas en septiembre de 2025, que exige la revocación de las autorizaciones de impacto ambiental otorgadas por la Semarnat; su reconocimiento como seres sujetos de derechos en México y la declaratoria del Golfo de California como Hábitat Crítico.

Un juzgado federal con sede en Sonora otorgó a mediados de marzo la suspensión definitiva a favor de las Ballenas, ordenando a las autoridades responsables suspender y abstenerse de permitir el acceso de buques al sitio.

“Hoy, esta región es una zona libre de la industria gasera de exportación y tenemos que seguir luchando en tribunales para que así se mantenga”, destacó Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro A.C.

El Proyecto Saguaro promete ser la terminal de GNL más grande de México, con exportaciones superiores a 15 millones de toneladas anuales hacia el mercado asiático; contempla la construcción de un gasoducto de 800 kilómetros desde Texas hasta Sonora y la operación de buques de más de 300 metros de longitud que atravesarían el Golfo de California.

La intensificación del tráfico marítimo representa una amenaza directa a la supervivencia de más de 31 especies de cetáceos, debido a riesgos de colisiones, contaminación acústica y alteraciones en sus rutas migratorias.

La causa número uno de muertes de ballenas en el mundo es la colisión con megabuques de GNL. Estos barcos son tan grandes y tan pesados que si colisionan con una ballena, la tripulación ni lo siente.

Permitir ese tránsito de gran escala impactaría gravemente en la supervivencia de las ballenas y la del ecosistema entero”, indicó el doctor Omar García Castañeda, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

En conferencia de prensa, la directora de Nuestro Futuro A.C. subrayó que la medida cautelar otorgada a las Ballenas abre la puerta a una discusión más amplia sobre la necesidad de declarar al Golfo de California como Hábitat Crítico, una figura prevista en la legislación mexicana que permitiría establecer un carácter de protección reforzada frente a actividades de alto impacto.

En este sentido, hizo un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para ejercer esta facultad y garantizar la conservación de uno de los ecosistemas marinos más importantes y ricos del planeta, reconocido por su belleza excepcional, su diversidad biológica y productividad primaria, que también es una zona clave de alimentación, reproducción y migración de especies marinas.

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