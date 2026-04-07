Propagación del sarampión sigue a la baja con menos de 70 casos al día: Salud

Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, informó que desde el 12 de febrero a la fecha, hemos aplicado 18.3 millones de vacunas. Al participar en la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal afirmó que hay una reducción de la velocidad de la transmisión del virus.

Gracias a este esfuerzo hoy vemos una reducción notable en la velocidad de la transmisión del virus”, expresó.

Clark destacó que hay una reducción de contagios del 66 por ciento y añadió que aún existen más de 28 millones de vacunas disponibles para la aplicación a los sectores más vulnerables de la población mexicana.

Explicó que al 20 de febrero había cerca de 220 casos al día nuevos, de acuerdo a los reportes epidemiológicos, el funcionario aseguró que actualmente se detectan menos de 70 casos.

Aunado a lo anterior, recordó que se mantiene el programa de vacunación universal para niños y niñas de entre 6 meses y 12 años de edad, pues indicó son el grupo más vulnerable y representan la prioridad de vacunación.

Derivado de lo anterior, el integrante de la secretaría de Salud aconsejo a las familias que si un niño o niña tiene entre 6 meses y 12 años de edad y no ha recibido ninguna vacuna contra el sarampión, o solo recibió una vacuna y ya pasaron 6 meses desde su primera dosis, se debe acudir a los centro de salud a recibir la vacuna contra el sarampión.

Se mantiene el programa de vacunación universal para niños y niñas de entre 6 meses y 12 años de edad Héctor López

El objetivo es recuperar coberturas de vacunación

Para la vacunación en los rangos de edad de 13 a 49 años no vacunadas, Eduardo Clark manifestó que el objetivo del gobierno de México es recuperar coberturas de vacunación en todo el país.

Si tienes entre 13 y 49 años y no te pusiste la vacuna del sarampión o no completaste tu segunda dosis, acude a tu centro de salud o al módulo de vacunación más cercano. Recuerda, si ya cuentas con las dos dosis ya estás protegido y no es necesario recibir un refuerzo”, señaló.

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fdm