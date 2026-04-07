Como si fuera una pieza de museo, exhiben en Colima ataúd similar al del Mencho

Como si fuera una pieza de museo, varias personas en Colima han visitado un ataúd idéntico al utilizado el pasado mes de marzo durante los servicios funerarios de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El féretro ha despertado la curiosidad de los colimenses.

“Han estado viniendo personas en lo individual, familias. Ha causado una idea interesante conocer este ataúd que tenemos”, revela Alberto Alcántar, gerente de previsión de la funeraria que ha importado el ataúd desde Estados Unidos.

Personal de funeraria muestra el interior acolchado del ataúd similar al de Nemesio Oseguera, exhibido en Colima para clientes interesados. Foto: Abraham Acosta Martínez Excélsior

Se trata de una pieza sumamente exclusiva; solo hay siete ataúdes de este modelo en todo México: uno en Ciudad Obregón, Sonora; tres en Culiacán, Sinaloa, y dos utilizados en los funerales del Mencho en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco.

Si bien este ataúd se popularizó tras la muerte de El Mencho, la funeraria asegura que no lo exhiben “con la finalidad de crear morbo, sino para mostrar que podemos otorgar los servicios a la familia como lo deseen”, menciona Ericka Peñafiel, gerente de comercialización.

Un trabajador abre el ataúd similar al de Nemesio Oseguera en una funeraria de Colima, donde se exhibe el modelo importado para el público. Foto: Abraham Acosta Martínez Excélsior

El ataúd también es uno de los más seguros: solo se abre y cierra herméticamente con ayuda de una llave; sin ella es prácticamente imposible manipular la tapa. Además, cuenta con un tubo de memoria incrustado para identificar el cuerpo en caso de un desastre.

“En Estados Unidos se han salido algunos ríos, incluso el mar en Luisiana, y salen los ataúdes a la superficie, flotan y se desplazan. Con el tubo de memoria se puede saber quién estuvo en el ataúd si algún día llegara a suceder algo similar”.

El ataúd similar al utilizado en funerales de Nemesio Oseguera se exhibe en una funeraria de Colima, donde destaca su acabado dorado y estructura metálica. Foto: Abraham Acosta Martínez Excélsior

Aunque se ha especulado mucho sobre el material del ataúd, la funeraria ha dejado claro que se trata de acero. “Es un acero calibre 18, es metálico, no es oro ni está bañado en oro. Es un ataúd dorado”, aclaró Alberto Alcántar, gerente de previsión de la funeraria.

Detalle del interior acolchado del ataúd similar al de Nemesio Oseguera, exhibido en Colima, con tapizado capitonado azul y estructura metálica. Foto: Abraham Acosta Martínez Excélsior

Todavía la funeraria no ha establecido los costos por un servicio que incluya este ataúd. Por ahora solo mantiene en exhibición el féretro que llamó la atención con la muerte de El Mencho.

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