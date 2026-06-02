Hay fecha: SEP entregará respuesta formal a estudiantes en paro del IPN

La Secretaría de Educación Pública (SEP) entregará este miércoles 3 de junio una respuesta formal al pliego petitorio presentado por estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) y de otras escuelas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), informó el director de la ENCB, Isaac Luna.

Durante un mensaje dirigido a la comunidad estudiantil, Luna dio a conocer que sostuvo una reunión con el titular de la SEP, Mario Delgado, en la que se acordó la presentación de un documento con respuestas concretas a las demandas planteadas por el movimiento estudiantil.

De acuerdo con lo expuesto, el encuentro se realizará a las 12:00 horas en las inmediaciones de Canal Once, donde se convocó a integrantes de la comunidad politécnica para conocer el contenido de la respuesta gubernamental.

Entre los temas que se espera sean atendidos destacan la garantía de no represalias contra estudiantes, docentes y trabajadores que participaron en las movilizaciones, así como avances en el proceso de extinción del Patronato Corazón Guinda y Blanco.

Isaac Luna señaló que también se abordó la reciente remoción de funcionarios de áreas administrativas, financieras y de capital humano dentro del IPN, cambios que consideró una muestra de voluntad para modificar esquemas de operación al interior de la institución.

Asimismo, indicó que continúan las gestiones relacionadas con el presupuesto de la ENCB y del propio Instituto Politécnico Nacional, tema que ha sido planteado tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como a la Secretaría de Educación Pública.

Otro de los puntos incluidos en las conversaciones es la democratización de los órganos de representación del IPN y la construcción de mecanismos de participación para la comunidad politécnica.

La entrega de la respuesta ocurre en medio de las movilizaciones estudiantiles que desde hace varias semanas mantienen diversas escuelas del Politécnico, donde los alumnos han exigido mayor transparencia institucional, rendición de cuentas y cambios en la administración del instituto.