Han sido agredidos cuatro de cada 10 maestros dentro de las escuelas en México

La violencia contra maestras y maestros en México se ha vuelto una constante dentro de las escuelas, donde al menos cuatro de cada 10 docentes han sufrido algún tipo de agresión, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Violencia hacia los Maestros (2024).

El señalamiento ocurre tras el caso registrado en Michoacán, que, según la organización Educación con Rumbo, no es un hecho aislado, sino parte de una escalada de violencia que incluye agresiones por parte de estudiantes y padres de familia en distintos estados del país.

Casos como los ocurridos en la Universidad Tecnológica de Tulancingo en 2022, así como ataques en municipios del Estado de México como Cuautitlán Izcalli y Naucalpan, y episodios en entidades como Tabasco, Guanajuato, Coahuila y Baja California, y el CCH Sur en la CDMX, reflejan un patrón creciente de agresiones en el entorno escolar.

De acuerdo con estudios recientes, cinco de cada 10 alumnos han presenciado faltas de respeto hacia docentes, mientras que cerca de 35% ha sido testigo de conflictos protagonizados por madres y padres de familia contra profesores.

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Además, 90% de los docentes que han sufrido violencia reporta agresiones verbales como insultos, burlas o humillaciones.

A este panorama se suma el impacto en la salud mental del magisterio. Más de 80% presenta niveles de agotamiento laboral, más de 30% considera su trabajo altamente estresante y una de cada seis maestras enfrenta niveles de depresión severa, según el estudio EMMI 2025.

Para Patricia Ganem, coordinadora del Observatorio de la Educación de Educación con Rumbo, existe un “vacío institucional” que ha dejado a los docentes sin herramientas claras para actuar frente a situaciones de violencia.

Por su parte, Paulina Amozurrutia señaló que no se ha construido una política integral que articule responsabilidades entre autoridades, familias y sociedad.

Ante ello, la organización hizo un llamado a implementar protocolos específicos para prevenir y atender la violencia escolar y fortalecer la corresponsabilidad entre comunidad educativa.

PALOMEAN A CANDIDATOS

A poco más de medio año del asesinato de un estudiante en el CCH Sur, la Universidad Nacional Autónoma

de México aprobó la lista de candidatas y candidatos para ocupar la dirección de este plantel. Son 11 aspirantes, todos con trayectoria académica y administrativa dentro de la Universidad.

-Laura Toribio

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