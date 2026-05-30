Fiscalía identifica a sicarios que desaparecieron al hijo de Ceci Flores de Madres Buscadoras

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) identificó a seis sicarios de una célula criminal, como los responsables de la desaparición y el crimen del hijo de Ceci Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quienes han encontrado más de 5 mil personas desaparecidas en todo el País.

Derivado de investigaciones ministeriales, trabajo de inteligencia y análisis periciales, la FGJES logró identificar la probable participación de integrantes de una célula criminal y establecer la intervención de una segunda fracción delictiva relacionada con los hechos.

La FGJES obtuvo órdenes de aprehensión contra seis sicarios vinculados a la desaparición del hijo de Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora. Daniel Sánchez Dórame

Como parte de las diligencias, el pasado 25 de marzo de 2026 se ejecutó un cateo en el que fueron localizados restos óseos con correspondencia genética y pericial relacionada con Marco Antonio “N”, quien permanecía desaparecido.

Como resultado de las investigaciones, el 2 de abril de 2026 se obtuvieron ocho órdenes de aprehensión contra integrantes de la célula criminal involucrada.

La FGJES obtuvo órdenes de aprehensión contra seis sicarios vinculados a la desaparición del hijo de Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora. Daniel Sánchez Dórame

De ellas, seis fueron cumplimentadas: una por defunción de Alexis “N” y cinco con la captura de Felipe de Jesús “N”, Sergio Elliot “N”, Francisco Javier “N”, Martín “N” y Alán Eduardo “N”, quienes ya enfrentan imputación por desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa.