Informa Mario Delgado la expedición de la segunda etapa de cédulas profesionales temporales a médicos internacionales para el Mundial

• El titular de la SEP informó que en esta fase se entregó la documentación a especialistas de la salud de 12 selecciones nacionales

• Este mecanismo, coordinado con la Secretaría de Salud, da continuidad a la estrategia de certeza normativa para las delegaciones que competirán en la Fase de Grupos y Eliminación

• Las licencias provisionales tendrán una vigencia de tres meses, garantizando atención médica segura, regulada y con el respaldo institucional del Estado mexicano: titular de la DGP, José Omar Sánchez Molina

En alcance a las acciones de preparación para la Copa Mundial FIFA 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) consolidó la expedición de la segunda etapa de cédulas profesionales temporales para el personal médico internacional que asistirá a los equipos participantes en territorio nacional, informó el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

Detalló que, tras concluir con éxito las acreditaciones de la fase de repechaje en el mes de marzo, la Dirección General de Profesiones (DGP) de la SEP formalizó la entrega de licencias provisionales a profesionales de la salud adscritos a las selecciones de Uzbekistán, España, Uruguay, Japón, Colombia, Suecia, Costa Rica, República Checa, Túnez, Sudáfrica, Irlanda y Corea del Sur.

Comentó que, en el caso del equipo médico que acompaña a la selección de Irán, las cédulas temporales podrán expedirse una vez que se entreguen los datos correspondientes del personal médico.

Mario Delgado subrayó que este esfuerzo interinstitucional, implementado en estrecha coordinación con la Secretaría de Salud y la representación de México para la Copa Mundial FIFA 2026, asegura que las escuadras internacionales participantes en esta etapa cuenten con especialistas debidamente validados bajo la normativa sanitaria y educativa de nuestro país.

Destacó que, con estas acciones, México reafirma su compromiso de brindar la máxima certeza jurídica, orden institucional y condiciones óptimas de salud para el desarrollo exitoso de la justa mundialista.

Por su parte, el titular de la DGP, José Omar Sánchez Molina, explicó que, tras la actualización de los criterios de temporalidad para este bloque de selecciones de la fase de grupos y eliminación —que se desarrollará del 11 de junio al 5 de julio de 2026—, las cédulas profesionales expedidas contarán con una vigencia estricta de tres meses. Este periodo cubre de manera óptima las etapas previas de concentración, los entrenamientos oficiales, la competencia y los días posteriores al torneo, apuntó.

Recordó que el pasado 25 de marzo se formalizó la expedición de las primeras licencias temporales para siete profesionales de la salud pertenecientes a delegaciones de Iraq, Jamaica, República del Congo, Nueva Caledonia, Surinam, Bolivia y al FIFA Match Doctor.

Reiteró que la agilidad, seguridad y blindaje tecnológico en la emisión de estas credenciales demuestran el impulso a la modernización administrativa que fortalece el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.