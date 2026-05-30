Desisten diputados de Morena de pedir juicio político contra Maru Campos

Los diputados locales de Morena de Chihuahua, desistieron de su intención de solicitar juicio político contra la gobernadora María Eugenia Campos, al no ratificar su petición y vencerse el plazo correspondiente.

Así lo informó la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, al anunciar que “se venció el plazo para la ratificación de la solicitud de juicio político contra Maru Campos”.

El documento llegó por escrito a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el pasado martes 26 de mayo al mediodía y estaba fechado el 25 de mayo.

La petición no fue ratificada en los tres días subsiguientes para continuar su curso dentro del Congreso de la Unión, por lo cual quedó desechada, de acuerdo con el reglamento correspondiente.

Edín Cuauhtémoc Estrada, Magdalena Rentería Pérez, Leticia Ortega Máynez, Óscar Daniel Ávila, Elizabeth Guzmán, Maria Antonieta Pérez, Brenda Francisca Ríos, Pedro Torres, Edith Palma Ontiveros, Herminia Gómez y Jael Argüelles son los 11 diputados que firmaron la solicitud.

Aunque no se dieron a conocer públicamente los delitos por los que se acusaba a Maru Campos, Morena señaló que se le señalaba de presunta traición a la patria por la presencia de dos agentes de la CIA durante la destrucción de un narcolaboratorio en el sur de Chihuahua en abril pasado.