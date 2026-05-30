Llama CNTE a Frente Nacional por pensiones dignas y un modelo solidario

La CNTE convocó a un Frente Nacional de todos los trabajadores al servicio del Estado, para exigir pensiones dignas y un modelo solidario.

En el Tercer Foro En Defensa de la Seguridad Social, Gustavo Leal Fernández, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) campus Xochimilco, destacó que pese a las reformas aplicadas por la llamada Cuarta Transformación, se mantiene un modelo "neoliberal" en el esquema de pensiones en México.

Señaló que ante las protestas magisteriales por pensiones dignas, "es evidente que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no está escuchando", ya que continúa con una política aplicada hace 32 años, al poner la mayor parte de las contribuciones obligatorias de trabajadores, patrones y el Estado en las Afores.

Explicó que el argumento de que no hay recursos para afrontar una reforma de fondo del sistema de pensiones "es muy frágil, pues se debería estar explorando alternativas para usar los recursos de otra manera, porque nadie quiere regresar a un esquema fracasado. Se trata de ir para adelante y construir un nuevo escenario".

Gustavo Leal Fernández advirtió que no se va a solucionar el problema de las pensiones, sólo poniendo "parches a la ley".

El Tercer Foro En Defensa de la Seguridad Social tiene el objetivo de generar un espacio para la construcción colectiva orientado a recuperar un sistema solidario, colectivo e intergeneracional de pensiones basado en el modelo de reparto, "donde la dignidad en el retiro sea un derecho efectivo conquistado por la fuerza organizada de los trabajadores, no una promesa administrada por el capital".