Hallan pertenencias de mineros desaparecidos en Sinaloa

Las autoridades localizaron algunas pertenencias que pudieran haber sido de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia, Sinaloa, después de haber intensificado los operativos en la zona.

La fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó algunos de los avances obtenidos en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, destacando el hallazgo de las partencias y algunos cateos.

Se encontraron objetos que pudieran pertenecer a los trabajadores de la mina, y derivado de los hallazgos que hemos obtenido, se han realizado cinco cateos”, afirmó.

Sánchez Kondo reveló que se ha realizado un cateo en el municipio de Mazatlán y cuatro en Concordia, de estos últimos: dos en la zona serrana y otro par en la cabecera municipal.

Solo familiares de cinco mineros denunciaron desaparición

La fiscal reiteró que la denuncia fue interpuesta por la apoderada legal de la empresa canadiense Viszla Silver, el pasado sábado 24 de enero, señalando la desaparición de 10 trabajadores. Sin embargo, sólo la mitad de sus familias formalizaron las denuncias ante las fiscalías estatales.

Hasta el momento, se han recibido dos denuncias a través de las autoridades de Zacatecas, otras dos de Sonora, y una más de Guerrero. En Chihuahua emitieron la ficha de localización de otro minero, pero no se interpuso una denuncia.

Las autoridades de Sinaloa aseguran estar trabajando en coordinación con todas estas entidades, intentando recabar la información de los 10 mineros reportados como desaparecidos.

Apneas el primero de febrero, se anunció el arribo de mil 900 elementos para realizar un operativo especial en la zona: 800 del Ejército, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 ministeriales, con apoyo de tres helicópteros artillados y dos aviones tipo T6C-Texan.

Mineros, levantados por grupo armado

De acuerdo con lo reportado hasta el momento, los mineros estaban en un campamento denomina La Clementina, cuando fueron privados de la libertad por hombres armados el pasado viernes 23 de enero, en el municipio de La Concordia.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que una célula criminal ligada a 'Los Chapitos' estaría detrás de la agresión y añadió que ya se identificó al líder de este grupo, por lo que se realizan trabajos para su captura.

El funcionario añadió que no se tiene conocimiento de que hubiera amenazas previas contra los mineros.

Los 10 trabajadores que están desaparecidos y que un grupo armado se habría llevado desde el pasado 23 de enero fueron identificados como:

José Antonio Jiménez

Francisco Jesús Aguilar

Pablo Osorio Sánchez

Saúl Alberto Ochoa

Ignacio Salazar

José Castañeda

Antonio Esparza

Javier Vargas

Javier Valdez

José Ángel Hernández

