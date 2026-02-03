Sujeto es vinculado a proceso por quemar vivos a dos perritos

Un hombre de 33 años enfrentará un proceso penal en Chihuahua por haber lanzado a dos perros cachorros a un colchón al cual había prendido fuego en la colonia Morelos de Ciudad Juárez.

La Fiscalía de Distrito Zona Norte obtuvo la vinculación a proceso del imputado Jesús Salvador G. M. por el delito en contra de animales de compañía por actos de maltrato, ocurrido el 29 de enero de 2026 en la colonia Morelos, en dicha frontera con El Paso, Texas.

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Paz acreditó con datos de prueba la probable responsabilidad del imputado por los hechos cometidos a dos caninos mestizos, macho y hembra, de entre tres y cuatro meses de edad.

La investigación ministerial establece que el imputado, en aparente estado de intoxicación, lanzó vivos a los cachorros hacia un colchón al que previamente le había prendido fuego, ocasionándoles la muerte, hechos por lo que fue detenido en los términos de la flagrancia por policías municipales.

En la continuación de la audiencia inicial, el Juez de Control conocedor de la causa penal resolvió la su situación jurídica del imputado y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación, tiempo que permanecerá en prisión.

La policía ministerial de Chihuahua resaltó sus éxitos en investigaciones contra el maltrato animal y revelaron que ejecutaron cinco órdenes de cateo en seguimiento a indagatorias por delitos cometidos en contra de animales de compañía, acciones en las que aseguraron 30 caninos, seis felinos y seis aves.

JCS