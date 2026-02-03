Autoridades detienen a 16 generadores de violencia en Sinaloa, confirma García Harfuch

En diferentes acciones, fueron detenidos 16 presuntos integrantes de tres células delictivas generadoras de violencia en Navolato y Culiacán, Sinaloa, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, García Harfuch detalló que en los operativos participaron elementos de la SSPC, de la Secretaría de Marina-Armada de México y autoridades estatales. Explicó que en Navolato se detuvo a seis personas, asegurándoles nueve armas largas, equipo táctico y tres vehículos con reporte de robo. En Culiacán, personal de la SSPC capturó a tres personas más con armas largas y equipo táctico, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa detuvo a otros seis integrantes con ocho armas adicionales.

El funcionario subrayó que el resultado de las acciones fue la captura de 16 integrantes del crimen organizado relacionados con hechos de violencia en la entidad.

Violencia en Sinaloa

La semana pasada, tras el atentado a balazos contra los diputados de Movimiento Ciudadano Elizabeth Montoya y Sergio Torres Félix, se desplegaron en la entidad mil 600 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para reforzar la vigilancia en Culiacán y Mazatlán.

Posteriormente, el domingo 1 de febrero, se anunció el envío de otro contingente de mil 190 elementos del Ejército Mexicano, entre ellos 270 del Cuerpo de Fuerzas Especiales y tres células de investigación con ingenios tecnológicos, en apoyo a las labores de búsqueda de 10 mineros desaparecidos en el municipio de Concordia.

Capturas y aseguramientos

El Gabinete de Seguridad informó que, tras una denuncia sobre la presencia de personas armadas en la colonia Hacienda del Valle, en Culiacán, se detuvo a tres individuos en posesión de armas de fuego. Al ampliar los recorridos de seguridad, se capturó a tres personas más vinculadas con una célula delictiva, asegurando cinco armas largas, tres armas cortas, 24 cargadores, 697 cartuchos, un lanzagranadas y dos vehículos.

En la localidad de Santa Loreto, también en Culiacán, fueron detenidos tres hombres con tres armas largas, dos cascos balísticos, seis cargadores, 49 dosis de mariguana, dos bolsas de cristal y un chaleco táctico.

En el poblado Las Trancas, en Navolato, se detuvo a seis personas con nueve armas largas, 26 cargadores, ocho chalecos tácticos, siete pares de placas balísticas, cinco vehículos —tres de ellos con reporte de robo— y dos motocicletas.

Inhabilitación de laboratorios

Finalmente, en los poblados Los Sabinitos, Lo de Tomás y El Platanar, en Culiacán, se localizaron e inhabilitaron cuatro áreas de concentración de material para la elaboración de metanfetamina, asegurando 2 mil 810 litros de sustancias químicas.