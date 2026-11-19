Un momento de tensión y reclamo ciudadano se vivió en el Congreso de Zacatecas, donde más de 50 productores de frijol acudieron para expresar su inconformidad ante las condiciones que enfrenta el sector y la posibilidad de perder siete pesos por cada kilogramo de su producto. Sin embargo, además de la exigencia económica, la jornada quedó marcada por un reproche directo a un diputado que, durante la intervención de los campesinos, permanecía distraído con su celular.

El dirigente campesino Alberto de Santiago exponía desde la tribuna las dificultades que enfrentan los productores y la importancia de garantizar condiciones justas para la comercialización del frijol, cuando observó que el diputado Eleuterio Ramos no prestaba atención a su intervención.

Ante la actitud del legislador, el productor interrumpió su discurso y lanzó una frase que rápidamente se convirtió en el momento más comentado de la jornada:

“Si es muy importante lo que está viendo en su celular, hágame el favor de salirse a la chingada”.

El reclamo, pronunciado en medio de la discusión, puso sobre la mesa el malestar de quienes acudieron al recinto legislativo a defender sus intereses y encontraron, según lo ocurrido, una actitud de desinterés por parte de uno de sus representantes.

Más allá de la expresión que llamó la atención por su contundencia, el episodio refleja la tensión que existe entre sectores sociales que demandan atención institucional y la percepción de que sus problemas no siempre son escuchados con la seriedad que requieren.

Los productores de frijol buscan respuestas ante las condiciones que amenazan sus ingresos, en una actividad de la que dependen numerosas familias zacatecanas. En ese contexto, la atención de quienes ocupan cargos públicos no es un gesto menor, sino parte de la responsabilidad que implica representar a la ciudadanía.