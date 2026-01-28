Ganaderos de Acapulco reportan al menos 500 casos de gusano barrenador

La asociación ganadera de Acapulco alertó en conferencia de prensa que en este puerto hay por los menos 500 casos de gusano barrenador en ganado, en el municipio, desde hace mes y medio que se registró el primer caso.

El presidente de la Asociación Ganadera, Francisco de Paula Ricart Rodríguez, dio a conocer que por esta plaga murieron unas 35 reses que andaban sueltas en el campo en la zona rural, pero podría haber más, sobre todo, en la zona de los bienes Comunales de Cacahuatepec.

Reconoció que hay temor de la gente para consumir carne de res, pero afirmó que no existe ningún peligro, aunque esta situación provocará bajas en las ventas, lo cual afectará a los ganaderos.

Alertó a las autoridades para que se apliquen, pues la plaga avanza muy rápido.

Reconoció que hasta el momento no hay contagios en seres humanos e hizo un llamado al gobierno federal para que implemente un plan de acción; además, pidió a los gobiernos estatales y municipales a que apoyen con la dotación de insumos, pues los medicamentos aumentaron su precio en un 300 por ciento.

Lamentó el poco interés que las nuevas generaciones tienen para emplearse en la ganadería y la falta de aplicación de los avances de la ciencia en esta rama en México.

Detectan posible caso de gusano barrenador en humano

El pasado 25 de enero, el ayuntamiento de Copala, Guerrero, emitió un comunicado informando que en ese municipio se presentó el primer caso de miasis por gusano barrenador, en un ciudadano de la Costa Chica.

El ayuntamiento pidió a la población no alarmarse y que reportar los casos en animales y seres humanos de los cuales tenga conocimiento. Concluyó diciendo que las notificaciones oportunas ayudarán a controlar a tiempo esa enfermedad.

Por otra parte, la Secretaría de Salud del Estado emitió otro comunicado donde informó que el supuesto caso de gusano barrenador en un ser humano no está confirmado.

Explicó que después de recibir el reporte, brigadas de vigilancia epidemiología se trasladaron a la zona para realizar la inspección técnica y brindar la atención necesaria bajo los protocolos establecidos para este tipo de contingencias.

Detalló que se colectaron las muestras correspondientes para su análisis, a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública para tener un diagnóstico certero y una vez que se tengan los resultados oficiales, estos se darán a conocer de manera oportuna por los canales institucionales.

La Secretaría de Salud del Estado resaltó que hasta el momento el caso se mantiene como probable.

