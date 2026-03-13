Guerrero impulsa su mezcal en el Tianguis Turístico 2026 con un Festival dedicado a la bebida

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, anunció el Festival del Mezcal Guerrerense 2026 que se llevará a cabo en el marco del 50 aniversario del Tianguis Turístico de México, a celebrarse en Acapulco.

Bajo el lema "Guerrero sabe a mezcal", el evento, dijo, busca fortalecer la cadena productiva del agave-mezcal y promover la emblemática bebida del estado. Se llevará a cabo del 28 al 30 de abril en el recinto de Fórum Mundo Imperial, como parte de un espacio denominado “Experiencia Guerrero”.

La mandataria estatal informó que se han destinado cerca de 10 millones de pesos para el fortalecimiento de la cadena agave–mezcal. Estos recursos, aseguró, han permitido integrar a más de cien productores al padrón de empresas guerrerenses, e impulsar el registro, desarrollo y lanzamiento de nuevas marcas. Los apoyos abarcan asistencia técnica, capacitación, desarrollo de marca, diseño de etiquetas, selección de envases y formación en comercio exterior, con el objetivo de elevar la competitividad del mezcal guerrerense.

Guerrero, potencia mezcalera

La producción estatal actual supera los 94 mil 300 litros de mezcal, provenientes de las regiones Centro, Norte, Montaña, Tierra Caliente y Sierra, una actividad que beneficia directamente a más de 500 familias.

Teodora Ramírez Vega, secretaria de Fomento y Desarrollo Económico, destacó que Guerrero forma parte de los nueve estados que cuentan con la denominación de origen del mezcal. Gracias al programa estatal de certificación, la entidad, mencionó, se posiciona en el quinto lugar nacional en producción de esta bebida. Con el apoyo del gobierno, se han desarrollado más de 40 marcas certificadas, de las cuales siete están listas para su exportación.

El festival "Guerrero sabe a mezcal" ofrecerá a los asistentes la oportunidad de disfrutar de degustaciones y coctelería; muestra artesanal y gastronómica; maridajes entre el mezcal tradicional y la riqueza gastronómica del estado; y además, contará con la participación de más de 20 marcas certificadas de mezcal.

RLO