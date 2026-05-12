Refuerza gabinete de seguridad presencia en Chilapa 

La Guardia Nacional y la Defensa reforzaron su presencia en Chilapa, Guerrero, en donde han sido desplazados habitantes por el enfrentamiento entre los grupos delictivos Los Ardillos y Los Tlacos, informó el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch.

En la rueda de prensa matutina, el funcionario expuso que la incursión de las fuerzas armadas conlleva el riesgo de que se generen enfrentamientos con los grupos delictivos.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presenta el informe nacional de seguridad en la conferencia mañanera del 12 de mayo de 2026. Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez

Informó, sin embargo, que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió personalmente a la región de la montaña de Guerrero para gestionar la salida de personas que aún se encuentran en la zona de conflicto, de donde han sido desplazadas hasta la mañana del martes un total de 96 personas.

Desde el inicio hay cerca personal de Guardia Nacional, es muy delicado y es importante que sepan que primero la autoridad está para preservar y proteger a la ciudadanía. Ahí hay actores y ciertas personas que en el momento en que están provocando, en el momento que ingresara la autoridad federal, pues se pondría en riesgo la vida de otras personas.

Excélsior

“Sí hay presencia de Guardia Nacional, del Ejército, de autoridades estatales y ahorita se está dando prioridad al diálogo para poder establecer una zona de operación, más adentro”, expuso García Harfuch.

Destacó que hasta la mañana del martes el conflicto entre los grupos de la delincuencia seguía activo, y se recrudeció recientemente por la participación de los grupos de autodefensas comunitarios que funcionan en la región.

Los enfrentamientos entre los grupos de la delincuencia y la actuación de las autodefensas han provocado el desplazamientos de personas y heridos en el fuego cruzado.

Ayer se reportó en gabinete de seguridad el desplazamiento de 96 personas, ahorita, como lo informó la presidenta, la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez está allá atendiendo el tema de manera personal.

“Están todavía, algunas, la gran mayoría, alrededor de 20, están adentro del área donde está la Secretaria de Gobernación para buscar su salida”, explicó el secretario.

La mañana de este martes, la Secretaría de Seguridad compartió que “ya se permitió el ingreso de personal de seguridad y atención médica a la zona de Chilapa para brindar apoyo a la población y atender a las personas lesionadas. Al lugar se trasladan el secretario de Seguridad Pública estatal (Daniel Alonso Ledesma) y el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez, acompañados por personal de la Defensa, Guardia Nacional, Policía Estatal y ambulancias, como parte de las acciones coordinadas para reforzar la atención y seguridad en la región”.