Guadalajara aplicará rotación de agua por seis meses ante crisis de calidad

El Gobierno de Jalisco anunció un esquema de rotación en el suministro de agua potable en el Área Metropolitana de Guadalajara, con una duración estimada de seis meses, como medida para enfrentar la crisis de calidad del líquido que afecta a miles de hogares.

Tras una reunión con las presidentas y presidentes municipales que integran la Junta de Gobierno del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), se determinó dejar de utilizar temporalmente el agua de la presa Las Pintas y el sistema antiguo de abastecimiento proveniente del Lago de Chapala.

La principal causa identificada para la presencia de agua sucia es el deterioro del sistema antiguo de abastecimiento. Además, fueron detectadas diversas descargas irregulares a lo largo del canal de Las Pintas, las cuales terminan en la presa y afectan la calidad del agua.

El gobierno estatal señaló que ya trabaja en la eliminación de estas descargas y en el traslado de las aguas residuales hacia la planta de tratamiento de El Ahogado. Sin embargo, explicó que la solución requiere tiempo, por lo que especialistas recomendaron suspender el uso de la presa mientras se realizan las obras necesarias.

La medida implicará una menor disponibilidad de agua durante los próximos meses, pero, de acuerdo con las autoridades, permitirá mejorar sustancialmente su calidad. El SIAPA, la Comisión Estatal del Agua y los municipios coordinarán acciones para reducir al mínimo las afectaciones al suministro.

El esquema de rotación se mantendría inicialmente durante seis meses, periodo en el que se prevé concluir el acueducto de desvío de La Calera y la ampliación de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle. Estas obras permitirán dejar de utilizar el agua de Las Pintas cuando presente condiciones inadecuadas.

De manera paralela, se realizarán trabajos de saneamiento de la presa Las Pintas y del canal que la abastece.

Como solución de largo plazo, el Gobierno de Jalisco impulsará la construcción de un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, cuya iniciativa de esquema financiero será presentada esta semana ante el Congreso estatal. El proyecto contempla una construcción de aproximadamente dos años y busca mejorar la calidad del agua, reducir la extracción del Lago de Chapala y generar ahorros en consumo de energía eléctrica.

El proyecto cuenta con el aval de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mientras que también se prevé concluir las obras necesarias para que el sistema de El Zapotillo opere a plena capacidad. Actualmente, este sistema funciona al 45 por ciento.

Las autoridades estatales indicaron que dichas obras serán ejecutadas y financiadas por la Federación, luego de un acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Gobierno de Jalisco aseguró que las acciones previstas no implicarán un aumento en las tarifas del SIAPA, ni la privatización del servicio o la contratación de deuda pública.

La mesa de trabajo permanecerá instalada de manera permanente para dar seguimiento a las obras y atender cualquier eventualidad relacionada con el suministro de agua en la zona metropolitana.