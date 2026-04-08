Granizadas y lluvias causan daños agrícolas y deslaves en Hidalgo

Granizadas acompañadas de lluvias intensas se registraron este miércoles en distintas regiones de Hidalgo, generando daños en cultivos y complicaciones en caminos y carreteras. Los municipios de Mixquiahuala, Epazoyucan, Singuilucan, Actopan, Santiago de Anaya y Mineral de la Reforma reportaron caída de granizo con distinta intensidad.

En localidades de Mixquiahuala, como Cañada, Carrillo Puerto y Motobatha, autoridades y productores informaron afectaciones en parcelas de maíz, alfalfa y hortalizas, con pérdidas aún en proceso de cuantificación. En Epazoyucan, especialmente en la zona de Nopalillo, el granizo se acumuló sobre caminos y terrenos de cultivo, dificultando la circulación y provocando daños similares.

Granizadas y lluvias causan daños en Hidalgo. Excelsior

Las precipitaciones también impactaron tramos de la carretera Pachuca–Tulancingo, donde se reportaron condiciones adversas para la circulación.

Por otra parte, en Tenango de Doria, un derrumbe mantiene cerrada la vía de acceso a comunidades como Nanthe, La Ermita y Ejido López Mateos. De acuerdo con autoridades de Protección Civil, el desprendimiento de tierra y rocas continúa activo, por lo que se mantiene la restricción al tránsito.

Las autoridades locales indicaron que se realizarán trabajos para restablecer la circulación y se mantiene el monitoreo ante la persistencia de lluvias en la entidad.