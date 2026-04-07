¿Calor? SMN pronostica para abril lluvias cercanas al promedio histórico en el país
En abril, se esperan lluvias cercanas al promedio en la mayor parte de la República Mexicana.
En abril, se esperan lluvias cercanas al promedio en la mayor parte de la República Mexicana, mientras que en el noreste y porciones de la Península de Yucatán se prevén precipitaciones por arriba de la media histórica.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), destacó que, en contraste, en regiones aisladas del norte y sureste del país se pronostican lluvias por debajo del promedio.
Se estima una lámina de lluvia de alrededor de 18 milímetros, que comparado con su climatología (1991-2020), de 17 milímetros, representa condiciones cercanas al promedio", indicó.
El SMN, agregó que en mayo se espera que inicie la Temporada de Lluvias 2026, en porciones del noreste y sureste, con precipitaciones por arriba del promedio.
En los estados del norte se esperan condiciones cercanas al promedio, mientras que en los estados del centro- occidente las lluvias estarán por debajo del promedio.
Se estima una lámina de lluvia de 46 milímetros, que comparado con su climatología (1991-2020), de 40 milímetros, representa 15 por ciento arriba del promedio", indicó.
fdm