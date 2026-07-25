PVEM plantea involucrar a familias para frenar el acoso escolar en la CDMX

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de la Ciudad de México impulsa una iniciativa para "fortalecer la participación de madres, padres y tutores en la prevención de la violencia dentro de los planteles educativos, con el propósito de garantizar espacios seguros para niñas, niños y adolescentes".

Jesús Sesma Suárez, coordinador de la bancada del Partido Verde, advirtió sobre el impacto del acoso escolar al señalar que "el bullying representa una de las principales amenazas para el bienestar y desarrollo integral de las y los estudiantes". Por ello, precisó que "combatirlo requiere una estrategia que involucre no solo a las autoridades educativas, sino también a las familias".

La propuesta legislativa establece que las escuelas implementen "programas permanentes de orientación y acompañamiento para madres, padres y tutores de menores involucrados en conductas de violencia escolar". Asimismo, el planteamiento prevé informar con claridad sobre las "responsabilidades legales que pueden derivarse cuando exista omisión en el cuidado y supervisión de sus hijas e hijos".

El legislador enfatizó que el objetivo de la norma es "fortalecer la corresponsabilidad entre familias, escuelas y autoridades para fomentar una cultura de respeto, diálogo y solución pacífica de los conflictos". Esta estrategia busca actuar a tiempo para "prevenir conductas violentas antes de que escalen".

La bancada del PVEM argumenta que "atender el bullying desde un enfoque preventivo permitirá proteger la salud física y emocional de las y los estudiantes". Con ello, se prevé "fortalecer la convivencia escolar y reducir la incidencia de agresiones en los centros educativos de la capital".