Buscan integrar basura a la economía circular

Activistas y autoridades buscan que la basura que se recolecta en eco rescates en playas, otros espacios como las presas o eventos deportivos en la Ciudad de México se integren a la economía circular como ya ocurre con el PET.

Jornada de limpieza en la playa tramo Yucalpetén en el municipio de Progreso en Yucatán. Jonás López

Laura Cancino, del Sistema Intermunicipal de Gestión de Residuos Sólidos de Yucatán, consideró que otros plásticos o materiales como el vidrio tienen las características para replicar el sistema de economía que tiene el PET.

Jornada de limpieza en la playa tramo Yucalpetén en el municipio de Progreso en Yucatán. Jonás López

“Los plásticos puntean puntualmente en este tipo de iniciativas, tanto las que se hacen de limpieza como en otras, porque ya hace muchos años que se procesan y ya se conocen muchas cosas de ellos.

Jornada de limpieza en la playa tramo Yucalpetén en el municipio de Progreso en Yucatán. Jonás López

“La realidad es que algo que también sale con mucha frecuencia es el vidrio y tiene mucho potencial de ser reutilizado. El tema es el costo, por el peso, como es el material pesado, incrementa el costo de gestión, entonces, la realidad es que yo después de los plásticos, el vidrio lo veo como un potencial muy grande, primero por el volumen y luego porque tiene la capacidad de ser reprocesado muchísimas veces”, dijo.

Jornada de limpieza en la playa tramo Yucalpetén en el municipio de Progreso en Yucatán. Jonás López

Este sábado se realizó una jornada de limpieza en la playa tramo Yucalpetén en el municipio de Progreso en Yucatán.

Unos 600 voluntarios recolectaron alrededor de una tonelada de residuos sólidos, algunos de los cuales se separaron para reciclarlos y otros se enviaron a centros de disposición final.

Los voluntarios se dividieron en equipos y recorrieron la playa recolectando plásticos, cartón, vidrio, pañales, textiles, materiales sanitarios, entre otros.