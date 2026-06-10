Alertan que normalistas de Ayotzinapa pretenden violentar movilizaciones en CDMX

Autoridades de la Ciudad de México advirtieron que las movilizaciones de este miércoles y del jueves 11 de junio, por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el marco de la justa deportiva, podrían verse afectadas por actos violentos.

Así los Ayotzinapos en la Méx-Cuernavaca Ricardo Vitela

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que se tiene conocimiento de que estudiantes normalistas de Ayotzinapa “pretenden ingresar a la Ciudad de México con dispositivos y objetos aptos para agredir”, por lo que se mantiene un operativo especial de revisión a autobuses de transporte de pasajeros en la caseta México-Cuernavaca.

Todos se deben someter a revisión

Vázquez Camacho advirtió que a la unidad que no permita la revisión “no se le permitirá el ingreso a la capital”.

“Tenemos un dispositivo de seguridad y vialidad en la caseta México-Cuernavaca ante el arribo de autobuses que trasladan a estudiantes normalistas del estado de Guerrero por esta vía. En este sentido, de acuerdo con denuncias ciudadanas, probablemente haya presencia de objetos aptos para agredir en algunas de estas unidades”.

Detalló que con el apoyo de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México y de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, así como con el acompañamiento de organismos protectores de derechos humanos, “se mantendrá el diálogo con los pasajeros para que permitan revisiones en cada autobús”.

El objetivo es “retirar, en caso de existir, estos objetos peligrosos y salvaguardar la integridad de los manifestantes y, por supuesto, de los habitantes de la ciudad”, afirmó el jefe de la Policía capitalina durante una conferencia de prensa encabezada por Clara Brugada.

Los normalistas de Ayotzinapa pretenden reforzar, incluso con probables actos violentos, las movilizaciones de la CNTE, señaló Pablo Vázquez.

Sin embargo, aseguró que las autoridades garantizar la integridad y seguridad de quienes participen en las manifestaciones de este miércoles 10 de junio, donde también se prevén otras movilizaciones, entre ellas la conmemoración del 55 aniversario del llamado Halconazo.

Para acompañar las marchas de este día, se desplegará un operativo especial con más de mil 700 policías capitalinos, adelantó el secretario de Seguridad Ciudadana.

Para este miércoles, se tiene contemplado la realización de la marcha en conmemoración del 55 aniversario del llamado al Halconazo; la llamada Marcha de las Antorchas, convocada por colectivos de búsqueda y la presencia de integrantes de la coordinadora Nacional de trabajadores de la Educación en la Ciudad de México, que, desde temprana hora, bloquean accesos viales al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“A fin de garantizar la seguridad de las y dos manifestantes de vecinas, y vecinos de las zonas afectadas por la ruta de estas movilizaciones y por supuesto de la ciudadanía en general. Se realizarán además las adecuaciones viales necesarias para poder dar movilidad alterna a las vías afectadas. Y se brindarán alternativas para agilizar el tránsito vehicular”, dijo Pablo Vázquez Camacho.

Dispositivo de Movilidad

A fin de minimizar las afectaciones por las manifestaciones en inmediaciones del Aeropuerto capitalino este miércoles 10 de junio, la Secretaría de Movilidad activó un plan emergente de apoyo a la movilidad en el Aeropuerto, para garantizar el traslado de los usuarios, por vías alternas “con auxilio de unidades de todos los sistemas de la Red de Movilidad: RTP, Sistemas de Transportes Eléctricos, Metrobús y algunas rutas de corredores”.

Dijo que en especial en el Aeropuerto, se aplica el cierre temporal de las estaciones Oceanía y Pantitlán, de la Línea 1, así como la Línea 4 del Metrobús y la Red de Transportes de Pasajeros que sale de Chapultepec para el Aeropuerto, “se estaría utilizando vías alternas”.

Además, alertó que “no se descarta el cierre de calzada de Tlalpan” para evitar que los manifestantes pretendan llegar al Estadio Ciudad de México, además de que adelantó que “podría suspenderse la operación del Tren ligero El Ajolote, con dirección a Xochimilco”.

De aplicarse el cierre temporal en este servicio, “se estaría brindado servicio gratuito con unidades de RTP”, señaló el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

El funcionario llamó a la población a estar atenta a la información de posibles afectaciones a la vialidad y de las opciones para transitar por la ciudad, en las redes oficiales de la Semovi.

Desde el Palacio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, que, al igual que el perímetro del Zócalo capitalino, se encuentra amurallado, para evitar la presencia de manifestantes, Pablo Vázquez afirmó que con estas medidas lo que se busca es garantizar que las actividades en la ciudad de México, transcurran “en paz, antes y durante el Mundial”.

“Es importante mencionar que además de la presión a las movilizaciones de los diversos grupos sociales, la policía de la Ciudad de México mantiene su presencia en las calles, barrios y colonias de las 16 alcaldías. Todo ello para garantizar la seguridad de los habitantes de los turistas nacionales y extranjeros y el desarrollo de las actividades diarias de nuestra ciudad”, concluyó.