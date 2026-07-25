Aseguran dos vehículos 'monstruos' en Concordia, Sinaloa

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional lograron asegurar dos vehículos con blindaje artesanal, los cuales fueron abandonados por hombres armados en una persecución en la zona serrana de Concordia, al sur de Sinaloa.

De acuerdo a las autoridades, los elementos del Ejército realizaban un recorrido terrestre sobre la carretera, cuando detectaron las unidades blindadas, circulando en el tramo de Santa Lucía a La Guayabera.

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“El personal militar detectó el desplazamiento de vehículos con características inusuales, por lo que se implementó un operativo de búsqueda”, informó la Defensa.

Las unidades fueron localizadas en el poblado de Pánuco. En el sitio fue encontrada una camioneta Ford F-150 con torreta y otra camioneta RAM con estructura tubular en la caja de carga.

A una de ella le dañaron los neumáticos y aún tenía el motor encendido, mientras la otra había sido incendiada. En el sitio también fue encontrada una ametralladora Browning calibre .50.

Ambas camionetas y el arma fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para llevar a cabo las diligencias correspondientes, pero no fue posible dar con el paradero de sus ocupantes.