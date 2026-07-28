Semar incauta más de una tonelada de cocaína en costas de Chiapas

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), aseguraron aproximadamente una tonelada 140 kilogramos de presunta cocaína durante una operación realizada en aguas del océano Pacífico, a unos 713 kilómetros al suroeste de las costas de Chiapas.

La intervención fue ejecutada por personal de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, como parte de los recorridos de vigilancia y patrullaje desplegados para detectar actividades ilícitas en las rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales.

Durante el operativo, los marinos localizaron una embarcación menor equipada con cuatro motores fuera de borda. En la unidad viajaban tres personas, quienes fueron detenidas para ser presentadas ante las autoridades ministeriales.

La intervención fue ejecutada por personal de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, como parte de los recorridos de vigilancia y patrullaje. Cortesía

Al revisar la embarcación, el personal naval encontró 38 bultos que contenían una sustancia con características similares a la cocaína. El peso preliminar del cargamento, incluido el embalaje, fue calculado en mil 140 kilogramos.

También fueron asegurados 33 bidones que contenían aproximadamente 840 litros de combustible, además de dos radiobalizas, equipos empleados para emitir señales de localización y facilitar la ubicación de embarcaciones o cargamentos en altamar.

Los detenidos, la droga, la embarcación y los objetos decomisados fueron trasladados a Puerto Chiapas, donde quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La representación federal será responsable de integrar la carpeta de investigación y realizar el pesaje ministerial, procedimiento que permitirá establecer la cantidad exacta de la sustancia asegurada.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el cargamento tendría un valor aproximado de 248 millones 947 mil 500 pesos en el mercado ilícito. Las autoridades señalaron que el decomiso representa un golpe a las capacidades financieras y logísticas de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.