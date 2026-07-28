Hija de Ernesto Ruffo Appel califica como persecución política encarcelamiento en Altiplano

Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, aseguró que el proceso judicial contra su padre tiene un trasfondo político y denunció presuntas irregularidades en la investigación que mantiene al exmandatario recluido en el penal federal del Altiplano, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de huachicol fiscal.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, Verónica Ruffo relató que pudo visitar a su padre tras una audiencia de aproximadamente 24 horas y lo encontró físicamente "muy demacrado". Explicó que el encuentro fue breve, de alrededor de 20 minutos, tiempo en el que recibió instrucciones sobre la estrategia que desea seguir y el mensaje que busca transmitir a la ciudadanía.

La hija del exgobernador cuestionó que Ernesto Ruffo haya sido enviado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como El Altiplano, al considerar que ese penal está destinado a personas de alta peligrosidad, como integrantes del crimen organizado. Afirmó que esta decisión refuerza su percepción de que existe un trato diferenciado en su contra.

Verónica Ruffo sostuvo que la defensa encabezada por el abogado Fernando Gómez Mont ha señalado que no existen pruebas suficientes para sostener las acusaciones. En ese sentido, afirmó que las declaraciones públicas de las autoridades no han sido acompañadas de evidencia contundente y reiteró que continuará haciendo público cada paso del proceso judicial para que la ciudadanía conozca el caso.

También informó que acudió a la Embajada de Estados Unidos en México después de recibir llamadas de extorsión y tras denunciar que una cuenta bancaria de su empresa fue cancelada sin instrucciones, además de que, según dijo, la FGR impidió el acceso a una bodega donde se encontraban documentos relacionados con la defensa de su padre. Señaló que el trato recibido por la representación diplomática fue adecuado y confirmó que actualmente reside en San Diego, California.

Respecto al impacto familiar, aseguró que el proceso ha generado incertidumbre entre sus familiares, aunque afirmó que también ha fortalecido su unidad. Añadió que el mensaje que Ernesto Ruffo le transmitió durante la visita fue de reflexión y de llamado a la unión entre los mexicanos.

Al ser cuestionada sobre la militancia política de su padre, Verónica Ruffo negó que haya abandonado el Partido Acción Nacional (PAN), pese a las diferencias que mantuvo con la dirigencia. Afirmó que el exgobernador "va a morir siendo panista" y que siempre se identificó con los principios fundacionales del partido.

Durante la entrevista, Pascal Beltrán del Río recordó que la FGR ha rechazado que exista persecución política contra Ernesto Ruffo y sostiene que la investigación responde a actuaciones apegadas a derecho. La fiscalía informó que inicialmente se le atribuye un daño al erario por 166 millones de pesos, aunque sostiene que durante el proceso buscará acreditar un perjuicio superior a los 4 mil millones de pesos derivado del presunto esquema de huachicol fiscal.

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, bajo fuerte custodia de elementos de investigación durante su traslado. Cuartoscuro

El conductor subrayó que corresponderá al proceso judicial determinar la responsabilidad o inocencia del exgobernador, aunque señaló que resulta llamativo el trato diferenciado que, a su juicio, existe entre este caso y otros expedientes relacionados con exfuncionarios señalados por presuntas irregularidades.