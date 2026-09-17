Senado subejerce 58% de sus recursos; sólo ha erogado 2.25 de 5.28 mmdp asignados

El Senado de la República reportó un subejercicio de tres mil 31 millones de pesos durante el primer semestre de este año, porque en esta ocasión decidió hacer público cuánto dinero gastó en este periodo del total anual, lo que deja ver que de enero a junio utilizó dos mil 255 millones de pesos de los cinco mil 287 millones de pesos que tiene para este año; es decir, 58 por ciento.

El reporte que el Senado entregó a la Plataforma Nacional de Transparencia, pero que sigue sin aparecer en su página web, deja ver que en el área de salario y prestaciones recortó 36 millones 737 mil 89.97 pesos. En particular, el mayor recorte fue en el rubro de Previsiones, donde tenía un presupuesto anual original de 84 millones 999 mil 574 pesos, pero le quitó 12 millones 860 mil 286.88 pesos, equivalentes a 15.1%, por lo que quedó en 72 millones 139 mil 287.12 pesos, que no ha utilizado, por lo que tiene esa cantidad como subejercicio.

Históricamente, el Senado informaba el monto presupuestal autorizado para un año; de ello, diferenciaba el presupuesto que destinaba para un el trimestre que reportaba y sobre ése mostraba si tenía o no subejercicios, pero en esta ocasión no diferenció las cantidades previstas para el primer semestre del año, sino que mostró el presupuesto anual y en referencia a él mostró lo gastado en el primer semestre.

Así, el Senado coloca como subejercicio los mil 898 millones 664 mil 376.98 pesos que todavía no gasta en el capítulo de Servicios Personales, que se refiere a las dietas de los 128 senadores y a los salarios y prestaciones de todo el personal; los 52 millones 500 mil 675.27 pesos que todavía no usa para el pago de Materiales y Suministros, y 564 millones 222 mil cuatro pesos y 68 centavos de Servicios Generales.

Foto: Especial.

Las cifras y el subejercicio reportado por el Senado

También reporta como subejercicio los 479 millones 971 mil 145.50 pesos que no ha gastado en el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; los nueve millones 339 mil 227.54 pesos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y los 26 millones 626 mil 490.73 pesos que todavía no usan para Inversiones Financieras y Otras Previsiones.

Así, el total del subejercicio que reporta, sin mediar explicación alguna, sólo con dos cuadros que contienen cifras, es de tres mil 31 millones 323 mil 920.70 pesos.

Para el caso del pago de dietas, salarios y prestaciones reporta que disminuyó siete millones 206 mil 75.05 pesos de Remuneraciones al Personal de carácter Permanente, que equivale al 1.19% de los 604 millones 827 mil 419 pesos que tenía como presupuesto original, por lo que quedó en 597 millones 621 mil 343.95 pesos anuales, de los cuales ya utilizó 282 millones 324 mil 125 pesos.

En Seguridad Social recortó 0.15%, al pasar de 165 millones 25 mil 123 pesos a 164 millones 769 mil 417.26 pesos, de los que ya utilizó 81 millones 779 mil 715.94 pesos. A Otras Prestaciones Sociales y Económicas le redujo 1.3%, al pasar de mil 45 millones 630 mil 383 pesos a mil 31 millones 627 mil 907.37 pesos; es decir, le quitó 14 millones dos mil 475.63 pesos.

Recortes y aumentos en salarios y prestaciones

Y al Pago de Estímulos a Servidores Públicos le recortó 5.8%, pues tenía un presupuesto original de 41 millones 72 mil 840 pesos y quedó en 38 millones 660 mil 293.33 pesos; es decir, le quitó dos millones 412 mil 546.67 pesos.

Informa que a las Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio, que es donde se paga a los asesores de los senadores, a los trabajadores de los grupos parlamentarios y a los empleados de limpieza, les aumentó 99 millones 142 mil 669.25 pesos, por lo que el presupuesto anual quedó en mil 172 millones 983 mil 671.25 pesos, de los cuales utilizó en el primer semestre del año un total de 565 millones 581 mil 702.49 pesos.

Erogaciones

El gasto total para Materiales y Suministros tuvo una mejora presupuestal anual de 833 mil 371.69 pesos, por lo que ahora quedó en 81 millones 403 mil 540.69 pesos, de los que usó 28 millones 902 mil 865.42 pesos en el primer semestre del año.

Servicios Generales también mejoró su presupuesto anual, porque le aumentó 141 millones 257 mil 473.42 pesos, por lo que quedó en 943 millones 391 mil 755.42 pesos, de los que ya utilizó 379 millones 169 mil 750.74 pesos. De esta partida presupuestal se paga lo relacionado con rentas, teléfonos, internet, reparaciones y comunicación social, entre otros.

*mcam