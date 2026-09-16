Pide el Senado 5 mil 103 mdp para 2027; aplica recortes por 3.7% en términos reales

Con la promesa de que la "transparencia y rendición de cuentas, garantizando el cumplimiento de disposiciones aplicables en materia presupuestaria, contable y fiscalización" será uno de sus seis principios rectores en 2027, el Senado de la República informó que los 5 mil 103 millones de pesos que solicita para operar el próximo año implican una reducción de 3.70% en términos reales respecto a 2026, ajuste que buscará no afectar la labor legislativa.

"El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Cámara de Senadores para el Ejercicio Fiscal 2027 considera mantener el techo presupuestario nominal en el mismo nivel autorizado para 2026, por un monto de 5,103,817,038 pesos.

"Esta propuesta no implica un crecimiento nominal del gasto y, considerando una inflación estimada de 3.84%, representa una reducción aproximada de 3.70% en términos reales respecto del ejercicio fiscal 2026. Lo anterior constituye un primer esfuerzo dentro de la trayectoria de ajuste progresivo prevista para el periodo 2027-2030, cuyo objetivo es alcanzar, al término de los cuatro ejercicios fiscales, una reducción acumulada equivalente al 15% en términos reales respecto del presupuesto base de 2026", detalla la Estrategia Programática integrada en la solicitud de recursos.

Principios y disciplina financiera

La Cámara Alta precisó que la propuesta presupuestal se formuló bajo criterios de responsabilidad hacendaria, disciplina, racionalidad, austeridad y orientación a resultados, procurando atender con eficiencia las funciones constitucionales y legales del órgano legislativo.

Asimismo, la política de gasto para 2027 se sustentará en seis ejes rectores:

Prioridad de funciones sustantivas: preservación de recursos indispensables para el desarrollo del trabajo parlamentario.

preservación de recursos indispensables para el desarrollo del trabajo parlamentario. Responsabilidad hacendaria: asignación ordenada y sostenible del gasto público.

asignación ordenada y sostenible del gasto público. Austeridad y racionalidad: eliminación de ineficiencias sin comprometer las atribuciones de la Cámara de Senadores .

eliminación de ineficiencias sin comprometer las atribuciones de la . Eficiencia y resultados: fortalecimiento del seguimiento de metas e indicadores de desempeño.

fortalecimiento del seguimiento de metas e indicadores de desempeño. Transparencia: cumplimiento estricto de la normatividad presupuestaria, contable y de fiscalización.

cumplimiento estricto de la normatividad presupuestaria, contable y de fiscalización. Modernización institucional: actualización tecnológica y simplificación administrativa.

Objetivos operativos

De igual manera, el Senado de la República estableció entre sus metas estratégicas para el próximo ejercicio fiscal asegurar la disponibilidad de recursos para los órganos parlamentarios, atender oportunamente las obligaciones laborales, fiscales y contractuales, así como preservar la infraestructura física y tecnológica indispensable para su funcionamiento.

Finalmente, el documento institucional ratifica el compromiso de consolidar medidas de disciplina presupuestaria que generen eficiencias sostenibles, impulsando procesos administrativos transparentes y consolidados en el marco de la modernización legislativa.