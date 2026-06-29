Qué es Avido y cuándo podrás comprar el coche eléctrico hecho en Sonora

El desarrollo de Olinia, la marca de autos eléctricos mexicanos impulsada desde el gobierno, no es la única posibilidad de electromovilidad que se desarrolla en el país y los alumnos e investigadores de universidades realizan sus propios proyectos con el objetivo de llevarlos a la producción, tal es el caso de Avido, un modelo de dos plazas que busca volverse una realidad.

Desarrollado en el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), perteneciente al Tecnológico Nacional de México (TecNM), Avido está siendo desarrollado por Nicole Hernández Cumplido, María de la Paz Llánez García y Luis Fernando Fierros Sanvicente, con una diferencia de otros: el primer prototipo ya fue presenta y se encuentra en la siguiente fase de desarrollo.

La iniciativa se encuentra integrada a las políticas de soberanía automotriz del gobierno federal, vinculándose formalmente al Plan México, al Plan Sonora de Energías Sostenibles y a la cadena de valor de Olinia, el proyecto nacional de mini vehículos eléctricos de manufactura local.

¿Cómo es Avido, el vehículo eléctrico de Sonora?

Avido está fabricado en aluminio y fibra de vidrio y su objetivo es ofrecer recorridos de última milla o urbanos gracias a su autonomía de 150 kilómetros por cada carga y, porque está limitado a 65 km/h.

Cuenta con iluminación LED y rines pensados en reducir la resistencia al viento.

La cabina resulta compacta, con lo mínimo indispensable para cada recorrido incluyendo una pantalla en el cluster eliminando otros elementos innecesarios para esta clase de vehículo, reduciendo el peso para contrarrestar el peso de las baterías.

La parte trasera de Avido, el coche eléctrico de Sonora Redes Sociales

Motorización: Bloque eléctrico con una potencia de 8 caballos de fuerza (Hp).

Bloque eléctrico con una potencia de 8 caballos de fuerza (Hp). Velocidad máxima: Capacidad de desplazamiento de hasta 65 kilómetros por hora.

Capacidad de desplazamiento de hasta 65 kilómetros por hora. Autonomía: Rendimiento de conducción de hasta 150 kilómetros por cada ciclo de carga.

Rendimiento de conducción de hasta 150 kilómetros por cada ciclo de carga. Tiempo de abastecimiento: Periodo aproximado de seis horas para completar la recarga de la batería.

Periodo aproximado de seis horas para completar la recarga de la batería. Tecnología de frenado: Sistema regenerativo para recuperar energía durante las desaceleraciones.

Sistema regenerativo para recuperar energía durante las desaceleraciones. Estructura física: Carrocería compacta con capacidad para dos ocupantes y configuración de diseño modular que facilita la personalización de diversos componentes.

¿Cómo comprar el nuevo coche eléctrico mexicano y cuál será su precio?

Por el momento, Avido no se encuentra disponible para venta al público en general, ya que la unidad presentada corresponde a la fase de pruebas y desarrollo en laboratorio. Para adquirirlo, los interesados deberán esperar a que el proyecto concluya las etapas obligatorias de validación técnica, optimización de costos de componentes y exámenes de desempeño vial.

De acuerdo con la información en el sitio web oficial la intención es crear uno de los modelos más económicos del mercado. Por ahora, puedes dejar tus datos para saber cuando el modelo ya esté listo para su venta sin ningún compromiso.

Si las evaluaciones técnicas y las negociaciones con inversionistas avanzan según el cronograma establecido, las primeras unidades comerciales de Avido comenzarán a distribuirse en el mercado nacional entre finales de 2027 e inicios de 2028.