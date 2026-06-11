García Harfuch reconoce trabajo de la SSC-CDMX en el marco del Mundial 2026

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reconoció el trabajo realizado por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Gobierno de la Ciudad de México, en el marco de la inauguración del Mundial de Futbol 2026.

Sin hacer referencia directa al evento internacional, García Harfuch reconoció las cualidades del personal desplegado y agradeció a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en un mensaje en su cuenta de X.

El responsable de las políticas de Seguridad del Gobierno de México escribió: “Nuestro reconocimiento y agradecimiento a las y los policías de la Ciudad de México, @SSC_CDMX, que actuaron con temple, disciplina, firmeza y valentía en una jornada de alta exigencia. Su presencia y profesionalismo fueron determinantes para preservar el orden, proteger a la ciudadanía y permitir que miles de familias y visitantes disfrutaran con seguridad. Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, trabajamos en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias a la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugada_ y a todo su equipo de trabajo”.

En su mensaje, García Harfuch reposteó el mensaje de reconocimiento y agradecimiento que el titular de la SSC, Pablo Vázquez, hizo a sus compañeros de trabajo, en la misma plataforma.

Por Isabel González

Por otra parte, la Secretaría De Gobernación reveló que recibió varias denuncias ciudadanas en el sentido de que artefactos explosivos pretendían ser introducidos a la Ciudad de México en autobuses procedentes del interior del país.

Por ello, “cuantas veces sea necesario” los operativos de seguridad y vigilancia se mantendrán vigentes en la caseta México-Cuernavaca, anunció este jueves subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla.

Cuando sea necesario, recordar que en el caso de los jóvenes, hubo denuncias ciudadanas en más de una ocasión, o sea más de un día, de que se portaban artefactos que posiblemente sean explosivos y entonces se hizo una revisión, se encontraron y entonces eso nos hace tener una atención particular.

Se han estado revisando no solamente a los jóvenes, sino algunos otros aleatoriamente para garantizar que todo ocurra con paz y tranquilidad”, explicó en entrevista.

Puntualizó que las inspecciones preventivas continuarán llevándose a cabo con apoyo del personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Medina Padilla subrayó que el propósito de las revisiones es proteger tanto a las personas que se trasladan a la Ciudad de México como a toda la población de la capital y en virtud de que hace unos días fueron encontrados en un autobús 59 artefactos explosivos que pretendían ser usados “en apoyo” a las movilizaciones de la disidencia magisterial.

Esperemos que sigamos privilegiando el diálogo, a la ciudadanía le conviene, a México le conviene y que toda expresión del espacio público sea pacífica” remarcó el funcionario.

Este jueves, estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos arribaron a la caseta México-Cuernavaca y fueron atendidos por el subsecretario de Gobernación al percatarse de que viajaron con sus padres; escenario que no se tenía contemplado dentro de los diálogos para posibilitar su ingreso a la ciudad.

Ante los medios detalló que “nosotros les hemos insistido, a los muchachos, que es necesaria la revisión integral, no pueden llegar a la ciudad sin hacer una revisión, porque estamos aquí para verificar la seguridad de quienes participan, como esto que vieron ahora y de quienes también están en otros espacios públicos”.