Acciones interinstitucionales garantizan seguridad y limpieza en el litoral del Golfo de México durante vacaciones

El Grupo Interinstitucional (GI), integrado por conformado por las Secretarías de Marina (Semar); de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); de Energía (Sener); de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti); la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); Petróleos Mexicanos (Pemex); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y autoridades estatales y municipales, informaron que se mantiene un operativo permanente para atender la presencia de hidrocarburos en el Golfo de México, lo que ha permitido que pobladores y turistas disfruten con tranquilidad las playas durante este periodo vacacional de Semana Santa.

Detallaron que hasta el momento, se han intervenido 48 playas: 32 ya se encuentran libres de arribazón de las cuales 7 son de Tabasco y 25 de Veracruz. Esto, gracias a la participación de 3 mil 365 elementos, que han recorrido más de 630 kilómetros de costa, realizado operaciones marítimas, aéreas y muestreos con cadena de custodia.

Como resultado, se recolectaron 894.2 toneladas de hidrocarburo; 853.6 en playas y 40.6 en el mar. Para estas labores se han desplegado 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, 9 aeronaves, tres drones y tres submarinos. Actualmente hay 2 mil metros de barrera instalados y 17 mil metros más en tránsito.

Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secihti coordina la creación del Observatorio Permanente del Golfo de México, una iniciativa en formato triple hélice, conformado por la comunidad científica, iniciativa privada y las órdenes de gobierno, dicho observatorio integrará boyas oceanográficas, estaciones meteorológicas, tecnología satelital y modelos predictivos para monitorear cambio climático, biodiversidad, riesgos ambientales y seguridad industrial; esto con la participación de UNAM, UABC, Universidad Veracruzana, CICESE, ECOSUR, Centro GEO y otras instituciones. Sus cuatro ejes estratégicos son: monitoreo climático, cuidado de la biodiversidad, seguridad ambiental e industrial, y ciencia ciudadana.

Por su parte, Conapesca ha visitado decenas de comunidades pesqueras de Veracruz y Alvarado, Catemaco, Tamiahua, Tuxpan, Nautla, entre otras en Tabasco; para brindar acompañamiento directo a los pescadores y asegurar la continuidad de su actividad. En materia ambiental, Profepa y ASEA realizan inspecciones permanentes. En Peña Hermosa (Tatahuicapan) se constató la limpieza conjunta de sargazo con Pemex y la comunidad. En Tamaulipas se reportan playas limpias en Miramar, Altamira y La Pesca. La Conanp vigila nueve Áreas Naturales Protegidas, y no se ha registrado fauna afectada en 37.2 km supervisados.

El 2 de abril personal de la Profepa reportó actividades de limpieza de hidrocarburos, asimismo, en las playas de Pajapan, Veracruz, se mantiene monitoreo permanente ante posibles nuevos arribos. El 3 de abril, en Tamaulipas, personal de la Profepa realizó recorridos de vigilancia e inspección con reportes de playas limpias en las zonas sur centro y norte de Miramar; litoral limpio en la zona sur y manglar sin afectación en Altamira; y atención de limpieza en playa La Pesca. Conanp realiza labores de vigilancia permanente en las nueve Áreas Naturales Protegidas registradas en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.

La ASEA junto con Pemex establecen puntos específicos de acopio, traslado y disposición en diversos municipios costeros; adicionalmente, implementó un despliegue de verificación en periodo vacacional de Semana Santa para monitorear de forma preventiva las zonas de playa y se realizan labores de inspección a embarcaciones en zonas como el fondeadero de Coatzacoalcos, para detener posibles vertimientos ilegales.

De esta manera el Grupo Interinstitucional garantiza que la actividad turística se desarrolle sin contratiempos en Ciudad del Carmen, Papantla, Veracruz, Boca del Río, Alvarado y Tuxpan manteniendo acciones de vigilancia, coordinación y monitoreo permanente, con el objetivo de garantizar información precisa sobre la situación y fortalecer la atención oportuna en las zonas afectadas.

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