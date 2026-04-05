Eran paisanos, 30% de víctimas del ICE; acusan falta de atención médica y supervisión

El 30% de los migrantes muertos en EU bajo custodia del Servicio de Inmigración y control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). en 2025 y lo que va de 2026 son mexicanos; los decesos fueron por afecciones de salud crónicas mal atendidas y suicidios.

Según un estudio de KFF y datos del ICE, hay registradas 46 muertes de personas detenidas en este periodo. De ellas, 33 ocurrieron en 2025 y 13 en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2026, periodo que coincide con el segundo mandato de Donald Trump.

Fallecieron 14 de origen mexicano, seguidos de ciudadanos de China (tres), Honduras (tres), Cuba (dos), Nicaragua (dos), Haití (dos) y Vietnam (dos), mientras países como Colombia, El Salvador o Guatemala registraron un caso cada uno. El 30% de los migrantes muertos son paisanos.

Foto: ICE

Las causas de las muertes de migrantes bajo custodia del ICE

La primera causa fueron afecciones médicas preexistentes que empeoraron en prisión.

De 46 decesos, 32 fueron por salud mal atendida, nueve por suicidios y cinco por causas diversas. KFF advierte que los centros enfrentan falta de atención médica y supervisión ante el aumento de personas detenidas.

La organización no gubernamental de Estados Unidos advierte que los centros de detención enfrentan problemas como la falta de atención médica y supervisión, especialmente ante el aumento de personas detenidas.

Los esfuerzos de deportación masiva de la administración Trump provocaron un aumento significativo de inmigrantes detenidos en centros de detención, situación que puede generar hacinamiento si las deportaciones no siguen el ritmo de las detenciones, así como dificultades para acceder a la atención médica debido a la capacidad y los recursos limitados”, detalla KFF.

Foto: AFP

Demandas contra el ICE por muertes de migrantes

Hay demandas contra ICE por deficientes condiciones de salud y limitada supervisión.

En febrero de 2026, un juez dictaminó que ICE debía mejorar las condiciones en los centros de detención de California debido a las malas condiciones, lo que incluía garantizar personal de atención médica adecuado, acceso a especialistas médicos y la provisión oportuna de atención y medicamentos”, cita KFF.

El ICE es responsable de la supervisión y gestión de la atención médica en los centros de detención, pero tiene un historial de incumplimiento de los estándares de reclusión y proporciona pocos o ningún dato público sobre el uso, la calidad y los resultados de la atención médica.

Un informe de 2025, del senador Jon Ossoff, documentó falta de medicamentos, maltrato a mujeres embarazadas, desnutrición, deshidratación, insalubridad, falta de sueño y abusos. Otro reporte en Arizona (julio 2024-noviembre 2025) halló fallas en salud mental y retrasos de meses en tratamientos especializados.

KFF apunta que, pese a límites para detener embarazadas o lactantes, datos para la senadora Patty Murray muestran 121 mujeres embarazadas detenidas al día 16 de febrero de 2026.

La cifra de decesos de migrantes bajo ICE creció: cinco, en 2021; tres, en 2022; siete en 2023; 11 en 2024; y hasta 33 en 2025, un alza del 560% en cinco años.

Un total de 36 muertes en 2025 y 2026 fueron de personas con tres meses o menos de detención. Hubo 38 muertes en menores de 65 años y 21 en menores de 45. Asimismo, 22 muertes fueron de México y Centroamérica, y diez de Asia.

Nada justifica las condiciones de procesamiento y detención migratoria que deriven en la muerte”, señaló el gobierno de México al anunciar una demanda colectiva contra el ICE.

El anuncio ocurrió tras la muerte de José Guadalupe Ramos Solano, de 52 años (Guanajuato), en Adelanto, California. Su caso elevó a 14 los mexicanos fallecidos bajo ICE.

Vanessa Calva, de la Secretaría de Relacionex Exteriores (SRE) en Los Ángeles, informó que México se suma a una demanda colectiva federal contra Adelanto. La acción fue presentada el 26 de enero ante el Tribunal del Distrito Central de California por cuatro detenidos, con apoyo de la organización CHIRLA y el reconocido despacho legal Public Counsel.

Foto: Reuters.

En Chiapas despiden a mexicano que falleció en custodia del ICE

Amigos y familiares llevan el ataúd de Royer Pérez Jiménez, migrante que murió el 16 de marzo de 2026 en un centro de detención de ICE en Florida. Su entierro se realizó en un cementerio en San Juan Chamula, Chiapas.

*mcam