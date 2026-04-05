Pescadores alistan demanda colectiva por derrame de hidrocarburo en el Golfo

Ante la falta de respuestas oficiales y con su economía local en vilo, pescadores y habitantes de la comunidad de Jicacal, en Veracruz, iniciaron los preparativos para presentar una demanda colectiva por los daños derivados del derrame de hidrocarburo que afecta la costa sur de Veracruz desde finales de marzo.

La acción legal cuenta con el respaldo del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), cuyos abogados han comenzado a integrar expedientes con testimonios, evidencias fotográficas y documentación técnica que acredita la afectación directa a la pesca ribereña, el turismo y la salud pública.

Los registros preliminares indican que al menos 150 familias han perdido su sustento diario debido a la contaminación por el hidrocarburo.

Foto: Roxana Aguirre

En Jicacal, las manchas de crudo alcanzaron zonas críticas de pesca artesanal y áreas de manglar, obligando a suspender por completo la captura de escama y jaiba.

Las redes están impregnadas, las lanchas no pueden salir y nadie nos dice quién se hará responsable”, señaló Javier, uno de los afectados durante una reunión comunitaria.

Buscan establecer la responsabilidad ambiental y económica por derrame

A pesar de los recorridos de autoridades y la creación de censos, los habitantes de la comunidad acusan una total opacidad sobre el origen del derrame y los mecanismos de compensación

La demanda colectiva busca no sólo establecer la responsabilidad ambiental y económica, sino obligar a las autoridades a transparentar los dictámenes técnicos que hasta ahora han permanecido bajo reserva.

Foto: Especial

Descontento se extiende por derrame de hidrocarburo en el Golfo

Organizaciones ambientales han advertido que la ausencia de información oficial retrasa las medidas de contención, agravando el ecocidio.

Mientras tanto, el descontento se extiende, pues comunidades vecinas como Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan ya comenzaron a organizarse para exigir indemnizaciones ante una crisis económica que amenaza con paralizar toda la cadena comercial de la zona costera.

Afectaciones en Jicacal por derrame de hidrocarburo

En el municipio de Jicacal, las manchas de hidrocarburos alcanzaron zonas de pesca artesanal y áreas de manglar, obligando a los pescadores a suspender por completo la captura de escama y jaiba, por lo que piden que se les brinde un estímulo económico.

*mcam