Bajan homicidios en Colima; García Harfuch resalta operaciones de seguridad

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en Colima del primero de octubre del 2024 al 10 de marzo del 2026 han sido detenidas 2 mil 790 personas por delitos de alto impacto.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde Manzanillo, Colima, el titular de Seguridad Pública dio a conocer que en el estado se han asegurado más de cuatro toneladas y media de droga y así como armas de fuego y cartuchos.

“Entre los detenidos hay responsables de delitos que impactan directamente la vida de las familias de Colima como extorsión, homicidio, tráfico de drogas, tráfico de armas”, informó. El funcionario federal destacó la detención de Leobardo 'N', quien presuntamente colaboraba y era cercano a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán, e Ismael El Mayo Zambada, relacionado en Estados Unidos como el responsable de la producción y distribución de metanfetamina y fentanilo para el cártel de Sinaloa.

García Harfuch destacó que el operativo contra el presunto delincuente dio como resultado el aseguramiento de 271 kg de fentanilo, que se traduce en 14 millones de dosis, así como el aseguramiento de las dos bodegas donde se almacenaba.

“De acuerdo con las investigaciones, este sujeto, Jair Leobardo 'N', cuenta con antecedentes por tráfico de drogas en Estados Unidos donde fue detenido en 2019-2020 y recientemente por su participación en actividades relacionadas con la posesión y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. Actualmente este sujeto cuenta con un orden de aprehensión vigente en Chicago”, expuso.

Enfatizó que esta operación se logró en seguimientos a trabajos de inteligencia e investigación y resultado de los mecanismos de intercambio de información con autoridades de Estados Unidos en el municipio de Villa de Álvarez, el gabinete de seguridad, la Defensa, Marina, Secretaría de Seguridad, Fiscalía General de la República, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Colima y la Policía Estatal de Colima.

Bajan homicidios en Colima

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que los homicidios dolosos disminuyeron 26% y los delitos de alto impacto se redujeron 27% en Colima.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde Manzanillo, Colima, la funcionaria federal expuso que se pasó de 2.3 homicidios diarios en 2024 a 1.7 en 2025.

