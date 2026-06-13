Sinaloa: a narcopolíticos protección; a opositores, una corona fúnebre

Paola Gárate, 39 años, es una férrea opositora del gobierno de Rocha Moya, desde antes de que Estados Unidos solicitara la detención provisional con fines de extradición del mandatario estatal y otras nueve personas.

Diputada local del PRI en el Congreso de Sinaloa, su historial de denuncias sobre los vínculos de la política con el crimen organizado la han convertido en blanco de hechos violentos.

En 2021 fue secuestrada cuando formaba parte del equipo del entonces candidato a gobernador del PRI, Mario Zamora, y la soltaron hasta que el hoy senador reconoció el triunfo de Rocha Moya.

En octubre pasado la encañonaron, supuestamente para robarse su camioneta. El vehículo fue recuperado, pero la autoridad no le dio información de nada.

El miércoles pasado, un grupo de desconocidos dejó una corona de muerto en su casa del sur de Culiacán. Un inadmisible acto de intimidación hacia una mujer valiente que se atrevió a denunciar los lazos entre gobierno y narcos. La entrevistamos vía telefónica el jueves. Narró lo ocurrido el pasado miércoles en su domicilio.

Nos dijo: “Anoche fue eso. Un mensaje que dejaron allí en mi casa, donde se supone qué uno debe de vivir en paz.

“No te voy a negar que sentí miedo. Uno sabe qué significa un mensaje como ése aquí en nuestro estado”.

–¿Claramente intimidatorio, no? –atajamos.

–Exacto. No es nada más para mí ese mensaje. También va para quienes se atreven a levantar la voz. Por eso impera el miedo.

“Saben de la actuación criminal de estos gobiernos, pero a mí, te lo digo con mucha responsabilidad, no me van a callar. El miedo no me va a quitar la voz. No se trata sólo de mí, sino de lo que están pasando miles de familias sinaloenses que sienten miedo, qué han recibido también amenazas, y que han tenido que guardar silencio para proteger a los suyos. Ayer me tocó a mí ese mensaje que dejaron a las puertas de mi casa, pero todos los días hay ciudadanos que viven en esta angustia sin cámaras, sin reflectores, sin atención”, dice.

Paola se siente frustrada, enojada, atrapada.

“No puede ser esto parte de la cotidianeidad. No podemos resignarnos a sobrevivir con miedo. En Sinaloa hemos dejado de ver estas cosas como algo extraño. Eso debería dolernos todavía más”, explica.

La diputada opositora ha recibido muchas llamadas de activistas, de gente que se siente amenazada, pero no para respaldarla, sino para pedirle “ya bájale”. Se sienten vulnerables también. “Yo quisiera que fuera al revés. Que estas cosas no las toleráramos, que nos uniéramos más y nos cuidáramos unos a otros”, manifestó.

El jueves pasado estuvo en la fiscalía.

–¿Como te fue? –preguntamos.

–Pues qué te digo. Con todas las reservas y temores, porque la fiscalía es de ellos –respondió.

–¿Tienes idea quien te mandó la corona de muerto?

–No tengo ningún problema personal con absolutamente nadie. No tengo ningún asunto de alguna transacción pendiente, una empresa que me haga entrar en conflicto de interés, nada.

“Es mi vocación de activismo social, de servicio público. Doy clases en la universidad, pero ahorita estoy de permiso. Es todo lo que hago. Los señalamientos que me hacen, ha sido el gobierno. A lo mejor he incomodado, tocado fibras, pero no han sido personales. Han sido a las responsabilidades que ocupan, que debieron atender y que, lejos de eso, han abusado de su poder”, subrayó.

A Gárate le mandaron elementos de la Guardia Nacional. La diputada declaró en Sinaloa que no es permanente.

“Me informaron que únicamente habría acompañamiento en traslados oficiales o cuando existiera alguna situación específica de riesgo”, según declaraciones recogidas ayer por el periódico local El Debate.

* Sinaloa está en crisis. Entre el primer trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2026 se han perdido 59 mil 714 empleos, según el Inegi. En ese mismo periodo se han perdido 4 mil patrones registrados en el IMSS, a causa de la inseguridad y el estrés hídrico. Como consecuencia, 84 mil personas han abandonado el estado.

¿Quién dijo que en Sinaloa no hay crisis económica? ¡Ah sí! Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia.

* Recibimos una tarjeta informativa sobre la convocatoria para el 1er Parlamento de Comercio Popular en la historia del Congreso capitalino, que estará abierta todo el mes de junio. La impulsa la controvertida diputada de la 4T Diana Sánchez Barrios.

Busca convertirse en plataforma de respaldo para la iniciativa Chambeando Ando, que persigue la formalización del comercio ambulante. Pero también arrebatar el control a las alcaldías, que históricamente han usado a los comerciantes como moneda de pago, puntualiza.