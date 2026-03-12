DEA colaboró con información en captura de Yahir y aseguramiento de fentanilo

Una célula dedicada a la venta de drogas sintéticas, encabezada por Yair Leobardo Verduzco Valdez, fue detenida con 270 kilos de fentanilo, con intercambio de información con la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés), durante un operativo realizado en Villa de Álvarez, Colima, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en un mensaje en su cuenta de X.

Derivado de trabajos de investigación realizados por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX , y como resultado del intercambio constante de información con @DEAHQ, se llevaron a cabo dos acciones operativas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima.

Como resultado, se aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo, tanto en polvo como en pastillas, lo que equivale aproximadamente a 14 millones de dosis que no llegarán a las calles”, indicó el funcionario federal.

El responsable de las políticas de seguridad pública indicó que, junto con el detenido y sus cómplices, también se aseguraron dos inmuebles dedicados al almacenamiento de drogas.

Durante los operativos fue detenido Yair “N”, identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la venta y tráfico de fentanilo y metanfetamina.

En estas acciones también fueron detenidas seis personas más y se localizaron dos inmuebles utilizados para el almacenamiento de narcóticos”, explicó.

En el estado de Colima, donde fueron decomisados más de 270 kilogramos de fentanilo y detenidas siete personas. X

Marina encabezó el operativo

El gabinete de Seguridad informó que, en el operativo encabezado por personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), también fueron detenidos Carlos Iván Oropeza Rodríguez, Claudia Alejandra Córdoba, Luis Alberto Martínez Rauda, Omar Aldo Soriano Sánchez y Ana María Tejeda Viveros.

Además, se aseguró un laboratorio clandestino y una bodega donde se almacenaban narcóticos, junto con los 270 kilos de fentanilo, equivalentes aproximadamente a 14 millones de dosis.

Labores de inteligencia sobre una célula delictiva dedicada a la distribución de drogas sintéticas, llevaron a la ubicación de dos domicilios en Villa de Álvarez, Colima, utilizados como laboratorio clandestino y bodega para almacenar de narcóticos.

Luego de implementar vigilancias fijas y móviles, se recabaron datos de prueba suficientes para presentarlos ante un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo correspondientes.

Las personas detenidas fueron informadas de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, para determinar su situación legal.

Los inmuebles cateados quedaron sellados y bajo resguardo de la autoridad.

