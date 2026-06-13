Localizan droga con binomio canino en la Central de Autobuses de Monterrey

Con apoyo de un binomio canino, elementos de la Policía de Monterrey localizaron diversas dosis de estupefacientes en una revisión al área de paquetería de la Central de Autobuses de Monterrey.

Los oficiales lograron el aseguramiento de un kilo de marihuana, 20 gramos de una sustancia sólida similar a la droga tipo cristal y cuatro sobres con un líquido desconocido que estaban empaquetados y tenían como destino la ciudad de Tampico, Tamaulipas.

Los hechos se registraron la noche del viernes en el inmueble ubicado en Colón y Villagrán en la colonia Industrial, en el centro de Monterrey.

Los policías realizaban labores de prevención y vigilancia en dicho lugar, acompañados del binomio k9 “Killer”.

Los uniformados se acercaron al perro para que olfateara los paquetes, cuando minutos después el animal se sentó frente a varias cajas, en señal dl hallazgo de enervantes.

Un binomio canino de la Policía de Monterrey detectó droga en la Central de Autobuses; se aseguraron marihuana, cristal y sustancias líquidas. Especial

Dos de las cajas tenían como destino la ciudad de Tampico, Tamaulipas y contenían dos bolsas transparentes con hierba verde con las características de la marihuana y dieron un peso de un kilogramo.

Otra tenía cuatro sobres con una sustancia líquida desconocidas, así como tres tubos en color negro y al interior cigarrillos de hierba verde similar a la marihuana.

También, había dos vapers y un sobre con 20 gramos de una sustancia sólida con las características de la droga tipo cristal.

Las autoridades realizan las investigaciones sobre el destino de las cajas.

Sobre el hallazgo de la droga se dio aviso a las autoridades correspondientes quienes continúan con las indagatorias de rigor.