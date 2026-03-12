Cae en Sinaloa Samuel Ramírez Jr., uno de los 10 más buscados por el FBI

La captura de Samuel Ramírez Jr., considerado uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, fue confirmada por autoridades estadounidenses tras una operación realizada en México, luego de casi tres años prófugo de la justicia.

El arresto fue anunciado por el director del Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, quien detalló que el sospechoso fue localizado y detenido en el estado de Sinaloa, como resultado de la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

De acuerdo con la información oficial, el detenido ya fue trasladado a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por doble homicidio.

Quién es Samuel Ramírez Jr.

Según datos del FBI, Samuel Ramírez Jr., de 33 años, nació el 17 de abril de 1992 en California, y era buscado por su presunta participación en el asesinato de dos mujeres ocurrido el 21 de mayo de 2023.

Los hechos habrían ocurrido en el establecimiento Stars Bar & Grill, ubicado en Federal Way, en el estado de Washington, donde también resultó herido otro hombre durante el ataque armado.

Tras el crimen, investigadores estadounidenses consideraron que el sospechoso había huido fuera del país, lo que motivó una búsqueda internacional.

El 24 de mayo de 2023 fue acusado formalmente de asesinato y, posteriormente, el 14 de noviembre de 2025, se emitió una orden de arresto federal.

Ingreso a la lista de los 10 más buscados

El FBI incluyó recientemente a Ramírez Jr. en su lista de los “Ten Most Wanted Fugitives”, una de las bases de búsqueda criminal más importantes de Estados Unidos.

Con el objetivo de intensificar su localización, la agencia federal aumentó la recompensa a hasta un millón de dólares por información que condujera a su captura.

La inclusión en esta lista buscaba atraer atención internacional sobre el caso, ya que existían indicios de que el fugitivo podría encontrarse en México.

Captura en México y traslado a Estados Unidos

De acuerdo con el director del FBI, Samuel Ramírez Jr. fue detenido en el estado de Sinaloa, resultado de la cooperación entre autoridades de seguridad de ambos países.

Posteriormente, el sospechoso llegó a la ciudad de Seattle procedente de México, donde quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses para enfrentar el proceso judicial correspondiente en el condado de King.

Hasta el momento, el FBI no ha revelado más detalles sobre el operativo de captura, aunque se espera que en las próximas horas se proporcionen más datos sobre la investigación.

Samuel Ramírez Jr. FBI

Cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos

El arresto se enmarca en los mecanismos de cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, que incluyen intercambio de información y operaciones coordinadas para detener a fugitivos internacionales.

En este contexto, autoridades destacaron la colaboración entre instituciones mexicanas como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, que han participado en diversos operativos para ubicar a criminales buscados por agencias internacionales.

Funcionarios estadounidenses señalaron que este tipo de acciones reflejan la coordinación bilateral en materia de seguridad impulsada por los gobiernos de Donald Trump en Estados Unidos y Claudia Sheinbaum en México.

Según autoridades, la cooperación y el intercambio de inteligencia entre ambos países busca garantizar que los responsables de delitos graves enfrenten la justicia, incluso cuando intentan esconderse fuera de su país de origen.

asc