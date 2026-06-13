Refuerzan seguridad en Durango con 600 elementos del Ejército Mexicano

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad y contribuir a la construcción de la paz, este sábado arribaron a Durango 600 efectivos del Ejército Mexicano.

De acuerdo con la información oficial, el despliegue está conformado por 300 integrantes de la “Fuerza de Tarea Conjunta México” y 300 elementos del 4/o. Regimiento Blindado de Reconocimiento, procedentes de distintos puntos del país.

Los efectivos se incorporarán a las operaciones que realiza la 10/a. Zona Militar en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

El Ejército Mexicano desplegó 600 elementos en Durango para reforzar la seguridad y contribuir a la construcción de la paz en coordinación con autoridades locales. Especial

El refuerzo de la “Fuerza de Tarea Conjunta México” se suma a los 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales que fueron desplegados el pasado 10 de junio en la entidad.

Por su parte, los integrantes del 4/o. Regimiento Blindado de Reconocimiento reforzarán el esquema de seguridad en vías de comunicación, labor que actualmente mantiene la Guardia Nacional a través de la Coordinación Estatal “Durango”.

El Ejército Mexicano desplegó 600 elementos en Durango para reforzar la seguridad y contribuir a la construcción de la paz en coordinación con autoridades locales. Especial

Las tropas realizarán patrullamientos, reconocimientos terrestres, instalación de puestos de seguridad y acciones disuasivas en zonas consideradas prioritarias.

Las autoridades señalaron que estas labores se llevarán a cabo con apego al marco jurídico vigente, particularmente a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y con respeto a los derechos humanos.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que estas acciones buscan incrementar la presencia institucional del Estado mexicano, fortalecer la vigilancia, prevenir delitos y mantener labores de proximidad social en beneficio de la población duranguense.