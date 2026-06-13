Temporal azota Veracruz: Se desploman árboles en Xalapa e inundaciones en el norte

Las lluvias de este sábado volvieron a exhibir la vulnerabilidad urbana y regional de Veracruz frente a un temporal que no cede. Mientras en el norte del estado se reportaron acumulados fuertes y riesgo de desbordamientos, en Xalapa la saturación de humedad provocó el desplome de un árbol centenario en una de las zonas más transitadas del centro histórico.

El incidente ocurrió en la prolongación Allende, a espaldas del Parque Juárez y del Paseo de las Virtudes, donde el ejemplar —de más de diez metros de altura y raíces debilitadas por la humedad constante— cayó sobre la vía pública, dañando vehículos estacionados y afectando al menos dos viviendas. Vecinos relataron que el tronco cedió sin previo aviso, en medio de una lluvia persistente que desde la madrugada mantuvo encharcamientos y escurrimientos en calles del primer cuadro.

Protección Civil municipal confirmó que no hubo personas lesionadas, aunque cuadrillas de emergencia permanecieron en la zona para retirar el árbol y evaluar daños estructurales en las fachadas afectadas. El desplome reavivó la polémica sobre el estado del arbolado urbano en Xalapa, una ciudad donde la combinación de suelos saturados, pendientes pronunciadas y falta de mantenimiento preventivo incrementa los riesgos durante cada temporal.

Reproducir Brigadistas auxiliaron en los caminos ante las anegaciones.

Las brigadas municipales tuvieron que dividirse porque casi a la par fue reportado el desplome de otro árbol en la zona del Museo de Antropología de la capital veracruzana.

En el resto del estado, el norte veracruzano registró las lluvias más intensas del día, con acumulados estimados de 70 a 100 milímetros en municipios de las cuencas del Pánuco y Tuxpan. Localidades como Pánuco, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Tantoyuca y Tempoal reportaron anegamientos urbanos, cortes temporales de energía y crecida rápida de arroyos. En zonas serranas, la saturación del suelo mantiene activo el riesgo de deslaves.

En la región centro, se reportaron caídas de ramas, fallas eléctricas y encharcamientos en avenidas principales. En el sur, municipios como Coatzacoalcos y Minatitlán registraron tormentas eléctricas y rachas de viento asociadas al disturbio tropical que permanece en el suroeste del Golfo de México, con un 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico.

El árbol dañó al menos dos viviendas. Especial

El Aviso Especial emitido por Protección Civil estatal se mantiene vigente ante la persistencia de lluvias fuertes a intensas durante las próximas horas. La dependencia pidió extremar precauciones en zonas de ladera, ríos de respuesta rápida y áreas urbanas con drenaje insuficiente.