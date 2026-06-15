Fuertes ráfagas de viento elevan inflable en Coahuila; hay 10 niños lesionados

Lo que sería un día tranquilo y alegre terminó en 10 niños lesionados y en un gran susto para decenas de familias que acudieron al Centro de Convenciones de Torreón, Coahuila, a disfrutar de la colocación de enormes inflables para la diversión de niños y niñas.

Fue durante la tarde del pasado domingo 14 de julio cuando fuertes ráfagas de viento se registraron en este punto de la ciudad de Torreón.

Las rachas fueron tan potentes que derribaron un enorme inflable en el que se divertían decenas de niños, de acuerdo a ABC Noticias.

El momento quedó grabado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En el video cuya duración es de menos de 20 segundos, es posible observar como el inflable comienza a elevarse debido a la fuerza del viento.

A su vez, es posible observar que otra parte del inflable pierde fuerza y, poco a poco se desinfla, por lo que los niños que se encontraban en su interior quedan atrapados entre la estructura.

Cuando los adultos que se encontraban en el Centro de Convenciones de Torreón se percatan de que los niños quedan atrapados entre el inflable, rápidamente corren para salvar a los niños.

En el video es posible observar a los adultos correr de manera desesperada para poner a las y los niños a salvo.

También es posible escuchar los gritos de los adultos que corren para llegar rápidamente a la estructura que, poco a poco, va derrumbándose.

Incluso es posible ver que varias personas intentan sostener al inflable en la parte de abajo para evitar que el aire lo siga elevando.

De acuerdo con el reporte 10 niños resultaron con diversas lesiones tras ser golpeados por el plástico de este inflable. Ninguno resultó con heridas de gravedad.

Incidente en inflable causa conmoción en redes sociales

A través de redes sociales, usuarios expresaron su descontento ante lo sucedido en el Centro de Convenciones de Torreón, pues consideraron que el inflable no estaba anclado, lo cual propició que el aire lo elevara.

También mencionaron que en el lugar no había personal de seguridad y paramédicos que contribuyeran al resguardo de los menores.

En otras publicaciones se denunció que estos inflables de la empresa Gravity Bounce estaban muy sucios, además de tener un precio elevado para las familias, el cual era de 150 pesos por hora.

Tras este incidente, autoridades han emprendido una investigación para deslindar responsabilidades.