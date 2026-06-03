Matan a balazos a dueño de negocio de inflables

El dueño de un negocio de venta y renta de inflables fue ejecutado a balazos en la entrada del comercio, ubicado en Zapopan, Jalisco, por sujetos que llegaron hasta el lugar a bordo de una motocicleta.

El ataque armado tuvo lugar en la colonia Valle de los Molinos, sobre el cruce de Valle de Tesistán y Valle de Ameca, en el municipio citado anteriormente, donde vecinos reportaron el sonido de detonaciones de armas de fuego.

Según testigos, los agresores, quienes huyeron del lugar tras lograr su objetivo, arribaron hasta el negocio de inflables a bordo de una motocicleta y se escabulleron entre las calles cercanas.

Se informó que la víctima, un hombre de entre 30 y 35 años de edad, recibió un impacto de bala en la cabeza, lesión que le provocó la muerte antes de que pudiera recibir atención médica.

De manera preliminar trascendió que el hombre fue ejecutado justo al salir del negocio de inflables; familiares desconocen las causas que motivaron la agresión contra el comerciante, por lo que el móvil del crimen permanece sin esclarecer.

Policías municipales implementaron un operativo de búsqueda en la zona y sobre los accesos hacia la carretera a Tesistán; sin embargo, no se reportan personas detenidas. Personal de la Fiscalía del estado y peritos forenses quedaron a cargo de las investigaciones para establecer el móvil de este homicidio y tratar de identificar y capturar a los responsables del ataque.

Mayo concluyó con mil 318 homicidios

Mayo concluyó con mil 318 homicidios dolosos, con un promedio de 42.5 casos al día, de los cuales 134 se cometieron el pasado fin de semana, 36 el viernes, 43 el sábado y 55 el domingo, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Guanajuato fue la entidad con mayor violencia letal el último fin de semana de mayo con 15 personas asesinadas; seguido del Estado de México con 14 casos.

De acuerdo con el informe del Secretariado, Sinaloa fue la tercera entidad más violenta, con 13 asesinatos; pero la Fiscalía de la entidad reportó 4 casos el viernes 29 de mayo, 5 el sábado y otros 4 casos el domingo 31; aunque, en la víspera, en el penal de Aguaruto hubo una riña con un saldo de 7 internos asesinados.

En Baja California hubo 11 homicidios dolosos, le siguió Michoacán con 10 casos; Chihuahua, Jalisco, Morelos y Sonora con 7 personas asesinadas, por entidad; de acuerdo con el informe Víctimas reportadas por delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales.

El fin de semana se cometieron 6 homicidios dolosos en Guerrero; en la Ciudad de México, Nuevo León, Tabasco y Veracruz fueron 4 casos, por entidad; en Hidalgo y Puebla fueron 3 víctimas, por estado; y 2 casos en Baja California Sur y Tlaxcala, por entidad.