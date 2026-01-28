Frío suma víctimas; muere uno en Coahuila y ya van 10 decesos

Las bajas temperaturas han dejado hasta el momento al menos diez decesos, entre ellos, dos ocurridos en Chihuahua el lunes y uno más en Coahuila, ayer. Además, Chiapas reportó derrumbes por las lluvias generadas por el frente fío 30 y hubo heladas en Querétaro.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud (Ssa), en la presente temporada de frío 2025-2026 (SE41 – SE11), hasta la fecha se ha notificado, 31 casos y siete defunciones asociadas a la temporada invernal, lo que equivale a una letalidad del 22.58 por ciento.

Las defunciones corresponden a 14.3% a hipotermia (1) y 85.7% a intoxicación por monóxido de carbono (6), de las cuales dos corresponden a Chiapas; dos, a Veracruz, y tres a Nuevo León. Sin embargo, autoridades de Chihuahua reportaron la muerte de dos personas por congelamiento el lunes y una más en Coahuila.

Las muertes en Chihuahua ocurrieron una en Ciudad Juárez y otra en la sierra Tarahumara, luego de heladas de hasta -10 grados.

En Coahuila, Ramiro Durán, subsecretario de Protección Civil, sostuvo que están a la espera de la necropsia de una persona que falleció, pero todo indica que se debió a las condiciones climatológicas.

Puntualizó que a partir de hoy comienza a subir la temperatura y se retira la masa de aire polar, pero durante la madrugada del sábado ingresará el frente frío 31.

Derrumbes en Chiapas por las lluvias

Por otra parte, en Chiapas, las lluvias provocadas por el frente frío 30 han provocado derrumbes carreteros en cuatro municipios de la región de los bosques, por lo que se mantienen incomunicadas las vías y se trabaja para la remoción de escombros.

En Tila, el deslizamiento de tierra en la comunidad Cruz Verde provocó la interrupción de la comunicación terrestre. Otro punto fue Amatán, a la altura del ejido Francisco Villa y el limoncito, sobre el tramo carretero Amatán–Huitiupán, el deslizamiento de piedra y lodo mantiene incomunicado el paso de vehículos.

En Ixhuatán se atendió una remoción de masa menor en el tramo carretero federal; sin afectaciones a viviendas.

En el municipio de Juárez se reporta incremento en los niveles de los arroyos San Vicente y Tepate, así como en los ríos Pichucalco y Camoapa.

En Querétaro se reportaron heladas. Foto: Emmanuel Rincón.

En Querétaro, las bajas temperaturas registradas en la región norte del estado generaron la formación de heladas en diversas zonas de la Sierra Gorda, principalmente en los municipios de Pinal de Amoles y San Joaquín, donde el termómetro alcanzó niveles cercanos al punto de congelación.

En Nuevo León, ante las bajas temperaturas, el gobierno estatal implementó un operativo especial de protección y bienestar animal. Además, el DIF estatal intensificó el apoyo en sectores prioritarios.

En Yucatán, autoridades modificarán los horarios escolares ante las bajas temperaturas.

Con información de Alma Gudiño, Gaspar Romero, Emmanuel Rincón, Aracely Garza y Fátima Vázquez

